Razr 60 Ultra отримав значні оновлення в дизайні, екранах, акумуляторі та камерах, тоді як Razr 60 зберігає акцент на доступності, інформує 24 Канал.

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Motorola Razr 60 Ultra

Флагман Razr 60 Ultra оснащений новим 7-дюймовим основним LTPO OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2912×1224 пікселів, частотою оновлення до 165 Гц, підтримкою 10-бітного кольору та охопленням 120% колірного простору DCI-P3.

Яскравість екрана досягла 4000 кд/м². Зовнішній 4-дюймовий LTPO P-OLED-дисплей також оновлено: пікова яскравість зросла до 3000 кд/м², а захищає його скло Gorilla Glass Ceramic.

Смартфон працює на новому чипсеті Snapdragon 8 Elite з графікою Adreno 830 та має до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і до 1 ТБ постійної пам’яті UFS 4.0 (ексклюзивно через сайт Motorola). Пристрій працює на Android 15.



Razr 60 Ultra / Фото Motorola

Модель отримала оновлений блок камер: основна камера на 50 МП (f/1.8, PDAF, OIS), 50-МП надширококутний модуль (кут огляду 122°, f/2.0), що також виконує функцію макрокамери. Смартфон підтримує відеозйомку у форматі 8K@30fps і 4K@60fps. Внутрішня фронтальна камера також має роздільну здатність 50 МП і підтримує запис відео 4K@60fps.

Ємність акумулятора збільшено до 4700 мА·г (на 700 мА·г більше, ніж у Razr 50 Ultra), підтримується швидке заряджання на 68 Вт і бездротове – на 30 Вт. Смартфон має захист за стандартом IP48 та підтримку Android Digital Car Key (через NFC та UWB) для автомобілів BMW та Mini.

Аудіосистема має підтримку Dolby Atmos, а камера та відтворення відео — Dolby Vision. Колірна палітра включає чотири варіанти: Rio Red, Scarab, Mountain Trail і Cabaret.

Motorola Razr 60

Razr 60 отримав 6.9-дюймовий внутрішній P-OLED-дисплей з роздільною здатністю 2640 × 1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+. Зовнішній дисплей має діагональ 3.6 дюйма, частоту 90 Гц і яскравість до 1700 кд/м², захищений склом Gorilla Glass Victus.

Смартфон працює на чипі MediaTek Dimensity 7400X, який забезпечує 15% приріст продуктивності ШІ у порівнянні з попередником. Доступні конфігурації оперативної пам’яті – від 8 до 16 ГБ, накопичувача – від 128 ГБ до 1 ТБ.

Акумулятор ємністю 4500 мА·г підтримує дротову зарядку 30 Вт і бездротову – 15 Вт. Модель також отримала оновлений шарнір.



Razr 60 / Фото Motorola

Основна камера Razr 60 включає 50-МП модуль з оптичною стабілізацією та 13-МП надширококутний сенсор з підтримкою макрозйомки. Відео знімається у 4K@30fps. Внутрішня фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП і також підтримує відео 4K@30fps.

Смартфон має захист від пилу та води за стандартом IP48.

Доступність і ціни

Попередні замовлення в США стартують з 7 травня, продажі розблокованих моделей почнуться з 15 травня. Ціна Razr 60 Ultra – від 1300 доларів, базового Razr 60 – від 700 доларів. У Великій Британії Razr 60 Ultra у версії 16/512 ГБ коштуватиме 1100 фунтів стерлінгів.

Разом зі складаними флагманами Motorola представила смартфони Edge 60 та Edge 60 Pro з вигнутими екранами, яскравістю до 4500 кд/м², потрійними камерами з сенсорами Sony, та штучним інтелектом для покращення зображення.