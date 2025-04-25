Razr 60 Ultra получил значительные обновления в дизайне, экранах, аккумуляторе и камерах, тогда как Razr 60 сохраняет акцент на доступности, информирует 24 Канал.

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Motorola Razr 60 Ultra

Флагман Razr 60 Ultra оснащен новым 7-дюймовым основным LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2912×1224 пикселей, частотой обновления до 165 Гц, поддержкой 10-битного цвета и охватом 120% цветового пространства DCI-P3.

Яркость экрана достигла 4000 кд/м². Внешний 4-дюймовый LTPO P-OLED-дисплей также обновлен: пиковая яркость выросла до 3000 кд/м², а защищает его стекло Gorilla Glass Ceramic.

Смартфон работает на новом чипсете Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830 и имеет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ постоянной памяти UFS 4.0 (эксклюзивно через сайт Motorola). Устройство работает на Android 15.



Razr 60 Ultra / Фото Motorola

Модель получила обновленный блок камер: основная камера на 50 МП (f/1.8, PDAF, OIS), 50-МП сверхширокоугольный модуль (угол обзора 122°, f/2.0), также выполняющий функцию макрокамеры. Смартфон поддерживает видеосъемку в формате 8K@30fps и 4K@60fps. Внутренняя фронтальная камера также имеет разрешение 50 МП и поддерживает запись видео 4K@60fps.

Емкость аккумулятора увеличена до 4700 мА-ч (на 700 мА-ч больше, чем у Razr 50 Ultra), поддерживается быстрая зарядка на 68 Вт и беспроводная – на 30 Вт. Смартфон имеет защиту по стандарту IP48 и поддержку Android Digital Car Key (через NFC и UWB) для автомобилей BMW и Mini.

Аудиосистема имеет поддержку Dolby Atmos, а камера и воспроизведение видео - Dolby Vision. Цветовая палитра включает четыре варианта: Rio Red, Scarab, Mountain Trail и Cabaret.

Motorola Razr 60

Razr 60 получил 6.9-дюймовый внутренний P-OLED-дисплей с разрешением 2640 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Внешний дисплей имеет диагональ 3.6 дюйма, частоту 90 Гц и яркость до 1700 кд/м², защищен стеклом Gorilla Glass Victus.

Смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 7400X, который обеспечивает 15% прирост производительности ИИ по сравнению с предшественником. Доступны конфигурации оперативной памяти – от 8 до 16 ГБ, накопителя – от 128 ГБ до 1 ТБ.

Аккумулятор емкостью 4500 мА-ч поддерживает проводную зарядку 30 Вт и беспроводную – 15 Вт. Модель также получила обновленный шарнир.



Razr 60 / Фото Motorola

Основная камера Razr 60 включает 50-МП модуль с оптической стабилизацией и 13-МП сверхширокоугольный сенсор с поддержкой макросъемки. Видео снимается в 4K@30fps. Внутренняя фронтальная камера имеет разрешение 32 МП и также поддерживает видео 4K@30fps.

Смартфон имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP48.

Доступность и цены

Предварительные заказы в США стартуют с 7 мая, продажи разблокированных моделей начнутся с 15 мая. Цена Razr 60 Ultra – от 1300 долларов, базового Razr 60 – от 700 долларов. В Великобритании Razr 60 Ultra в версии 16/512 ГБ будет стоить 1100 фунтов стерлингов.

Вместе со складными флагманами Motorola представила смартфоны Edge 60 и Edge 60 Pro с изогнутыми экранами, яркостью до 4500 кд/м², тройными камерами с сенсорами Sony, и искусственным интеллектом для улучшения изображения.