В общем, дизайн CMF Phone 2 Pro сохраняет преемственность с предыдущей моделью CMF Phone 1, однако изменения во внешнем виде позволяют говорить о существенном обновлении, рассказывает 24 Канал.

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Задняя панель смартфона остается съемной и выполнена в ярком оранжевом цвете. В нижнем правом углу снова присутствует большой винт, известный как Accessory Point – элемент, позволяющий крепить дополнительные аксессуары.

Одним из заметных отличий является дизайн модулей камер. Если в CMF Phone 1 камеры были объединены, то в новой модели они размещены отдельно. На видео показано версию CMF Phone 2 Pro с тремя камерами, однако пока неизвестно, сколько именно камер будет в обычной версии CMF Phone 2.

Задняя панель смартфона имеет двухцветное оформление, что особенно заметно в белом варианте. На левой стороне корпуса, рядом с кнопкой питания, видно еще одну кнопку. Вероятно, это Essential Key – функциональная клавиша, которая работает с приложением Essential Space, как в моделях Nothing Phone (3a) и (3a) Pro.

Nothing также анонсировала еще один сюрприз, связанный с дизайном CMF Phone 2 Pro, который будет раскрыт непосредственно во время презентации. Вместе с новым смартфоном компания представит и беспроводные наушники Buds 2a и Buds 2 Plus.

Напомним, что недавно специалисты Cleafy Threat Intelligence обнаружили новый вирус для Android, что ворует банковские данные через NFC. Вирус позволяет преступникам осуществлять транзакции от имени жертвы, считывая данные банковской карты через NFC, и предусматривает участие китайской хакерской группы.