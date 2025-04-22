Загалом, дизайн CMF Phone 2 Pro зберігає спадкоємність із попередньою моделлю CMF Phone 1, однак зміни у зовнішньому вигляді дозволяють говорити про суттєве оновлення, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Apple офіційно визнала iPhone 6s і Mac mini 2018 року "вінтажними"

Задня панель смартфона залишається знімною і виконана у яскравому помаранчевому кольорі. У нижньому правому куті знову присутній великий гвинт, відомий як Accessory Point – елемент, що дозволяє кріпити додаткові аксесуари.

Однією з помітних відмінностей є дизайн модулів камер. Якщо в CMF Phone 1 камери були об’єднані, то у новій моделі вони розміщені окремо. На відео показано версію CMF Phone 2 Pro із трьома камерами, однак наразі невідомо, скільки саме камер буде у звичайній версії CMF Phone 2.

Задня панель смартфона має двоколірне оформлення, що особливо помітне у білому варіанті. На лівому боці корпусу, поруч із кнопкою живлення, видно ще одну кнопку. Ймовірно, це Essential Key – функціональна клавіша, яка працює з додатком Essential Space, як у моделях Nothing Phone (3a) та (3a) Pro.

Nothing також анонсувала ще один сюрприз, пов’язаний із дизайном CMF Phone 2 Pro, який буде розкрито безпосередньо під час презентації. Разом із новим смартфоном компанія представить й бездротові навушники Buds 2a та Buds 2 Plus.

Нагадаємо, що нещодавно фахівці Cleafy Threat Intelligence виявили новий вірус для Android, що краде банківські дані через NFC. Вірус дозволяє злочинцям здійснювати транзакції від імені жертви, зчитуючи дані банківської картки через NFC, і передбачає участь китайської хакерської групи.