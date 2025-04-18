Согласно политике Apple, устройство получает статус "винтажного", если с момента его последней продажи прошло более пяти лет, информирует 24 Канал. В таком случае устройство может еще обслуживаться, однако компания больше не гарантирует наличие запчастей.

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iPhone 6s был представлен в 2015 году и оставался в продаже как бюджетная модель до 2018 года. Смартфон оснащался процессором A9, получил усиленный алюминиевый корпус как ответ на проблему "bendgate" в предыдущем поколении, стал первым iPhone с поддержкой технологии 3D Touch и последним флагманом компании с разъемом для наушников.

Что касается Mac mini 2018 года, то это была последняя модель серии, работавшая на процессорах Intel перед переходом на чипы Apple Silicon. В устройстве использовались четырех- и шестиядерные процессоры Intel восьмого поколения (Coffee Lake) и графика Intel UHD Graphics 630.

Apple также напоминает, что после семи лет с момента последней продажи устройство переходит в статус "устаревшего", что означает невозможность его ремонта в сервисных центрах – или только в случае, если остались нужные компоненты.

Кроме того, Apple работает над складным смартфоном iPhone 18 Fold с ожидаемой ценой от 2100 до 2300 долларов, что дороже конкурентов. Ожидается, что производство начнется осторожно, чтобы проверить рынок, а релиз может состояться в 2026 году.