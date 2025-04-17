Что планирует Apple

Apple не останавливается на Vision Pro первого поколения и готовит сразу два новых устройства для этой линейки. По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple разрабатывает более легкую и доступную версию гарнитуры, а также модель, которая сможет работать в связке с компьютерами Mac. Компания рассматривает это как важный шаг в долгосрочном стремлении создать полноценные AR-очки, которые можно будет носить как обычные, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Apple Vision Pro празднует первую годовщину: вспоминаем нелегкий путь гаджета, что не оправдал надежд

Гурман отмечает, что в Apple уже давно вынашивали идею создания AR-очков, но на определенном этапе решили сфокусироваться на гарнитуре Vision Pro, которая позволяет достичь сверхнизкой задержки при потоковой передаче изображения с Mac и взаимодействия с профессиональными приложениями. Генеральный директор компании Тим Кук, по словам источников, настроен решительно – он хочет выпустить лучший продукт на рынке раньше Meta.

Одно из новых устройств может получить название Apple Vision Air .

. Инсайдер Kosutami сообщил, что гарнитура станет тоньше благодаря использованию титана – этот металл планируют применять не только в корпусе, но и в разъемах и батареи.

В большинстве частей корпуса сохранится алюминий, но внутренние компоненты будут облегчены за счет титана.

Кроме того, устройство получит новый графитово-черный или темно-синий цвет – похожий на оттенки, знакомые нам по iPhone пятого поколения.

Также стало известно о возможном изменении конструкции разъемов – Vision Air может получить более толстый порт, чем стандартный Lightning.

Все это свидетельствует о заметном аппаратном обновлении.

Хотя название "Air" еще не подтверждено официально, намек на него в утечках указывает на попытку Apple продвинуть облегченную гарнитуру как отдельную линейку. Ожидается, что она будет дешевле текущей модели Vision Pro и одновременно удобнее для ежедневного использования. Учитывая, что первая версия продавалась плохо из-за, в том числе, слишком высокой цены, это может спасти компанию от еще одного продуктового провала,

Обе новые версии гарнитуры – Vision Air и модель для Mac – являются частью более широкой стратегии Apple, направленной на расширение экосистемы дополненной реальности. И хотя до создания полноценных AR-очков еще далеко, новые модели Vision являются логичным шагом в этом направлении.