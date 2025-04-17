Що планує Apple

Apple не зупиняється на Vision Pro першого покоління й готує одразу два нові пристрої для цієї лінійки. За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, Apple розробляє легшу та доступнішу версію гарнітури, а також модель, яка зможе працювати у зв’язці з комп’ютерами Mac. Компанія розглядає це як важливий крок у довгостроковому прагненні створити повноцінні AR-окуляри, які можна буде носити як звичайні, повідомляє 24 Канал.

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Гурман зазначає, що в Apple вже давно виношували ідею створення AR-окулярів, але на певному етапі вирішили сфокусуватися на гарнітурі Vision Pro, яка дозволяє досягти наднизької затримки при потоковій передачі зображення з Mac і взаємодії з професійними застосунками. Генеральний директор компанії Тім Кук, за словами джерел, налаштований рішуче – він хоче випустити найкращий продукт на ринку раніше за Meta.

Один із нових пристроїв може отримати назву Apple Vision Air .

. Інсайдер Kosutami повідомив, що гарнітура стане тоншою завдяки використанню титану – цей метал планують застосовувати не лише в корпусі, а й у роз’ємах і батареї.

У більшості частин корпусу збережеться алюміній, але внутрішні компоненти будуть полегшені за рахунок титану.

Крім того, пристрій отримає новий графітово-чорний або темно-синій колір – схожий на відтінки, знайомі нам з iPhone п'ятого покоління.

Також стало відомо про можливу зміну конструкції роз’ємів – Vision Air може отримати товстіший порт, ніж стандартний Lightning.

Усе це свідчить про помітне апаратне оновлення.

Хоча назву "Air" ще не підтверджено офіційно, натяк на неї у витоках вказує на спробу Apple просунути полегшену гарнітуру як окрему лінійку. Очікується, що вона буде дешевшою за поточну модель Vision Pro і водночас зручнішою для щоденного використання. Враховуючи, що перша версія продавалась погано через, у тому числі, занадто високу ціну, це може врятувати компанію від ще одного продуктового провалу,

Обидві нові версії гарнітури – Vision Air і модель для Mac – є частиною ширшої стратегії Apple, спрямованої на розширення екосистеми доповненої реальності. І хоча до створення повноцінних AR-окулярів ще далеко, нові моделі Vision є логічним кроком у цьому напрямку.