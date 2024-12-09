Що відбувається з Apple Vision Pro

Хоча Vision Pro можна без перебільшення назвати технологічним дивом, порівняно з аналогами від конкурентів, існує безліч причин, чому гарнітура не досягла запланованих висот. Згідно з останнім звітом, пристрій вартістю 3499 доларів не продався навіть у кількості 500 000 одиниць, тоді як iPhone розходяться мільйонами. Поганий попит змусив компанію повідомити постачальників про припинення виробництва після закінчення 2024 року. Ситуацію погіршує внутрішня статистика Apple, яка свідчить, що власники гарнітур, які не повернули їх у магазини, не надто часто нею користуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Попри невтішні продажі тім Кук продовжує захищати Vision Pro. Раніше він назвав гарнітуру продуктом не для мас, а для тих, хто хоче випробувати завтрашні технології вже сьогодні. На жаль, люди, які хочуть випробувати найсучасніше обладнання, також повинні мати глибокі кишені, щоб оплатити покупку, а таких, схоже, небагато. Відомо також, що дехто з тих, то все ж наважився викласти 3499 доларів, зрештою повернули дорогу покупку до магазину, що змінило загальну цифру продажів.

За словами Марка Гурмана, який випускає регулярну рубрику "Power On", нинішні власники Apple Vision Pro не використовують продукт так багато, як очікувалося. Але проблема, здається, не стільки в Apple Vision Pro, скільки загалом у цьому класі пристроїв. Статистика свідчить, що конкурентні гарнітури також не змогли зацікавити користувачів. Це означає, що просто сам формфактор виявився нікому непотрібним. Люди не бачать сенсу міняти телевізори чи монітори на віртуальну чи доповнену реальність. Це проблема, яка переслідує гарнітури від Meta та інших компаній. Схоже, що ринок має ще багато можливостей для розвитку й розширення, перш ніж споживачі почнуть ставити ці пристрої в один ряд зі смартфонами.

Відколи Vision Pro з'явився у продажу в лютому, мені сказали, що компанія продала менше півмільйона одиниць. І велика кількість покупців Vision Pro (тих, хто не повернув його), згідно з внутрішніми даними, зібраними компанією, використовують продукт не так активно, як очікувала Apple. Звичайно, ця друга проблема не є унікальною для Apple. Meta та інші виробники гарнітур також намагаються утримати клієнтів на своїх продуктах. Але це робить набагато складнішим спонукання споживачів колись оновитися,

– пише Гурман.

Така поведінка споживачів може бути причиною того, що недорогу версію Apple Vision Pro було відкладено до 2027 року. Аналітик Мінг-Чі Куо коментує, що не лише висока ціна є бар'єром між споживачем і покупкою, а й відсутність прийнятного варіанту використання.

Можливо, з появою повної бібліотеки додатків, не кажучи вже про додаткові функції для підвищення продуктивності та споживання медіа, які з'являтимуться з наступними оновленнями, Apple Vision Pro набуде більшої популярності.