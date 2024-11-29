Великий і жахливий

Перш за все, варто особливо наголосити, що опубліковані в мережі зображення – це лише фантазія інсайдерів та техноблогерів, які намагаються передбачати, якими будуть наступні смартфони Apple. Сама ж компанія завжди робить кілька різних прототипів, а потім обирає з них один. Тож ця версія, навіть якщо існує, може бути лише одним із варіантів, який буде відкинутий під час тестувань, пише 24 Канал.

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Одне з зображень показує нам базовий iPhone 17. Опублікував його інсайдер, відомий під вигаданим іменем Majin Bu.

Чутки вже давно свідчать, що камери смартфонів Apple тепер розташовуватимуться горизонтально. На цих рендерах також видно, що блок камер виділяється за допомогою темнішого кольору, фактично розділяючи корпус на дві частини. Це вельми нагадує старі смартфони Google Pixel.



Старі смартфони Google Pixel / Колаж 24 Каналу

Що стосується дорожчих моделей, то iPhone 17 Pro і Pro Max відрізнятимуться, як завжди, додатковим датчиком камери й кольорами. Але загальна логіка дизайну зберігається: горизонтальне розташування і темніший відтінок у зоні камер.



Можливий дизайн iPhone 17 Pro / Фото MacRumors

Поки що це виглядає не дуже добре. Але тут варто зробити поправку на те, що ці рендери створювалися не професійними дизайнерами Apple, а самими інсайдерами. Тож навіть якщо цей буде остаточним рішенням компанії, на офіційних зображеннях все виглядатиме краще.

Характеристики

Що ж відомо про характеристики та зміни, які компанія може внести в апаратну частину? Ось дані від видання MacRumors про iPhone 17 Pro: