Большой и ужасный

Прежде всего, стоит особо подчеркнуть, что опубликованные в сети изображения – это лишь фантазия инсайдеров и техноблогеров, которые пытаются предсказывать, какими будут следующие смартфоны Apple. Сама же компания всегда делает несколько различных прототипов, а затем выбирает из них один. Поэтому эта версия, даже если существует, может быть лишь одним из вариантов, который будет отвергнут во время тестирования, пишет 24 Канал.

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Одно из изображений показывает нам базовый iPhone 17. Опубликовал его инсайдер, известный под вымышленным именем Majin Bu.

Слухи уже давно гласят, что камеры смартфонов Apple теперь будут располагаться горизонтально. На этих рендерах также видно, что блок камер выделяется с помощью более темного цвета, фактически разделяя корпус на две части. Это весьма напоминает старые смартфоны Google Pixel.



Старые смартфоны Google Pixel / Коллаж 24 Канала

Что касается более дорогих моделей, то iPhone 17 Pro и Pro Max будут отличаться, как всегда, дополнительным датчиком камеры и цветами. Но общая логика дизайна сохраняется: горизонтальное расположение и темный оттенок в зоне камер.



Возможный дизайн iPhone 17 Pro / Фото MacRumors

Пока это выглядит не очень хорошо. Но здесь стоит сделать поправку на то, что эти рендеры создавались не профессиональными дизайнерами Apple, а самими инсайдерами. Поэтому даже если этот будет окончательным решением компании, на официальных изображениях все будет выглядеть лучше.

Характеристики

Что же известно о характеристиках и изменениях, которые компания может внести в аппаратную часть? Вот данные от издания MacRumors об iPhone 17 Pro: