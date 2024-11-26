Как это будет

Новую модель сначала называли iPhone 17 Slim, но сейчас она известна как iPhone 17 Air. Неизвестно, какой брендинг в итоге выберет компания, но она явно делает ставку на то, что новый дизайн поможет улучшить продажи, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет The Information.

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Сейчас iPhone 6 удерживает рекорд как самый тонкий iPhone в истории, но, похоже, в следующем году компания побьет свой собственный порог. Прототипы iPhone 17 Air от Apple имеют толщину до 6 миллиметров. Хотя точные размеры на данный момент неизвестны, устройство будет значительно тоньше, чем текущие модели. Однако, компания якобы имеет трудности с тем, чтобы уменьшить габариты устройства до уровня моделей M4 iPad Pro. Планшеты имеют толщину 5,1 миллиметра в устройстве с экраном на 11 дюймов и 5,3 миллиметра с экраном на 13 дюймов.

Ранее также сообщалось, что Apple имеет технические трудности с изготовлением подложки аккумулятора для тонкого iPhone. В последнем отчете также отмечается, что инженеры Apple имеют проблему при встраивании в устройство термоматериалов для батареи.

В отчете также говорится о дополнительных изменениях в iPhone 17 Air:

Кроме дизайна, iPhone 17 Air будет иметь один разговорный динамик , в отличие от двух динамиков в других моделях линейки. Решение Apple установить один динамик объясняется, конечно же, более тонким дизайном, что имеет смысл, поскольку компания планирует переделать и внутренние компоненты. Текущая линейка iPhone имеет второй динамик снизу, но пока неизвестно, пойдет ли компания на компромисс с громкостью.

, в отличие от двух динамиков в других моделях линейки. Решение Apple установить один динамик объясняется, конечно же, более тонким дизайном, что имеет смысл, поскольку компания планирует переделать и внутренние компоненты. Текущая линейка iPhone имеет второй динамик снизу, но пока неизвестно, пойдет ли компания на компромисс с громкостью. Apple также постепенно переходит от физической SIM-карты к eSIM. Ожидается, что iPhone 17 Air не будет иметь слота под SIM-карту. Но здесь есть проблема. Ранее такие устройства продавались только в США, а версии для других стран всегда имели возможность поставить SIM-карту. Если 17 Air выйдет только в таком варианте, это может негативно повлиять на продажи в Китае и некоторых других регионах.

Китайские операторы не поддерживают eSIM для мобильных телефонов из-за риска того, что эта система не позволит операторам проверить личность каждого пользователя. Китай ввел систему регистрации через реальное имя для всех пользователей мобильной связи, и поэтому операторы, как правило, не поддерживают eSIM, за исключением Apple Watch и iPad,

– говорит Эдисон Ли, руководитель отдела исследований китайских технологий, телекоммуникаций и программного обеспечения в Jefferies.

Вероятно, нам также следует ожидать меньшую батарею, поскольку тонкий корпус не оставляет много места для емкого аккумулятора.

Наконец, iPhone 17 Air хотят выпустить с собственным 5G-модемом Apple, что уменьшит зависимость от Qualcomm. Ранее отмечалось, что производительность чипа будет ниже, чем у модемов, которые предлагает Qualcomm. Его пиковые скорости якобы ниже, а способность оставаться на связи с мобильными сетями чуть менее надежна, сказал ранее инсайдер. Но пока что неизвестно, какой будет реальная производительность.

Apple выпустит iPhone 17 Air вместе со стандартными моделями во второй половине следующего года. Сейчас устройство находится на стадии раннего производственного испытания, но уже перешел из стадии первого прототипа на стадию второго прототипа.