Когда выйдет iPhone SE 4

Аналитик Barclays Том О'Мэлли и его коллеги недавно встретились с различными азиатскими производителями и поставщиками электроники. В своем отчете, опубликованном на этой неделе, они изложили основные выводы и заявили, что четвертое поколение iPhone SE с модемом 5G, разработанным Apple, планируют выпустить в конце первого квартала следующего года, сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

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Согласно предыдущим слухам, эти сроки указывают на то, что новый iPhone SE будет анонсирован в марте, как и текущая модель в 2022 году, и поступит в продажу через неделю после этого.

Ожидается, что iPhone SE четвертого поколения будет иметь дизайн, подобный базовому iPhone 14, а его характеристики, по слухам, будут включать 6,1-дюймовый OLED-дисплей, Face ID, новый чип серии A, порт USB-C, одну 48-мегапиксельную основную камеру, 8 гигабайт оперативной памяти для поддержки Apple Intelligence и уже упомянутый модем 5G, разработанный самой Apple.

По слухам, компания работала над собственным 5G-модемом для iPhone с 2018 года, и этот шаг позволит ей уменьшить, а впоследствии и устранить зависимость от Qualcomm. Ранее в этом году Apple продлила соглашение с Qualcomm о поставках 5G-модемов для iPhone до 2026 года, поэтому у Apple еще есть достаточно времени, чтобы завершить переход на собственный модем.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо ранее заявил, что вместе с iPhone SE четвертого поколения так называемый "iPhone 17 Air" будет оснащен модемом 5G, разработанным Apple.

Неизвестно, предоставит ли первый 5G-модем Apple потребителям какие-то преимущества по сравнению с модемами Qualcomm, например, более высокую скорость. Но ожидается, что это удешевит устройства для конечного потребителя или по крайней мере позволит еще некоторое время не повышать на них цену. Хотя причиной того, что Apple начала создавать собственный модем, было не желание сэкономить, а судебная тяжба с Qualcomm.

Напомним, Apple анонсировала нынешнее третье поколение iPhone SE во время онлайн-мероприятия 8 марта 2022 года. Устройство внешне похоже на iPhone 8, с устаревшими функциями, такими как кнопка Touch ID, порт Lightning и толстые рамки вокруг дисплея. В США iPhone SE стоит от 429 долларов. Серия SE задумывалась как самый дешевый вариант в линейке iPhone, который будет получать устаревшие технологии и дизайнерские решения предыдущих поколений.