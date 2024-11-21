Коли вийде iPhone SE 4

Аналітик Barclays Том О'Меллі та його колеги нещодавно зустрілися з різними азійськими виробниками та постачальниками електроніки. У своєму звіті, опублікованому цього тижня, вони виклали основні висновки й заявили, що четверте покоління iPhone SE з модемом 5G, розробленим Apple, планують випустити наприкінці першого кварталу наступного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на MacRumors.

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Відповідно до попередніх чуток, ці терміни вказують на те, що новий iPhone SE буде анонсований у березні, як і поточна модель у 2022 році, і надійде в продаж через тиждень після цього.

Очікується, що iPhone SE четвертого покоління матиме дизайн, подібний до базового iPhone 14, а його характеристики, за чутками, включатимуть 6,1-дюймовий OLED-дисплей, Face ID, новий чип серії A, порт USB-C, одну 48-мегапіксельну основну камеру, 8 гігабайтів оперативної пам'яті для підтримки Apple Intelligence і вже згаданий модем 5G, розроблений самою Apple.

За чутками, компанія працювала над власним 5G-модемом для iPhone з 2018 року, і цей крок дозволить їй зменшити, а згодом і усунути залежність від Qualcomm. Раніше цього року Apple продовжила угоду з Qualcomm про постачання 5G-модемів для iPhone до 2026 року, тож у Apple ще є достатньо часу, щоб завершити перехід на власний модем.

Аналітик Apple Мінг-Чі Куо раніше заявив, що разом з iPhone SE четвертого покоління так званий "iPhone 17 Air" буде оснащений модемом 5G, розробленим Apple.

Невідомо, чи перший 5G-модем Apple надасть споживачам якісь переваги порівняно з модемами Qualcomm, наприклад, вищу швидкість. Але очікується, що це здешевить пристрої для кінцевого споживача або принаймні дозволить ще деякий час не підвищувати на них ціну. Хоча причиною того, що Apple почала створювати власний модем, було не бажання зекономити, а судова тяганина з Qualcomm.

Нагадаємо, Apple анонсувала нинішнє третє покоління iPhone SE під час онлайн-заходу 8 березня 2022 року. Пристрій зовні схожий на iPhone 8, із застарілими функціями, такими як кнопка Touch ID, порт Lightning і товсті рамки навколо дисплея. У США iPhone SE коштує від 429 доларів. Серія SE задумувалась як найдешевший варіант в лінійці iPhone, який отримуватиме застарілі технології та дизайнерські рішення попередніх поколінь.