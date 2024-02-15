Vision Pro – це гарнітура доповненої реальності (хоча в Apple наполягають на назві просторовий комп'ютер), яка проектує цифрові зображення на поле зору користувача, створюючи ефект змішаної реальності. Вона працює на власній операційній системі Apple, Vision OS, і може підключатися до інших пристроїв Apple через Bluetooth або Wi-Fi.

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Пристрій коштує чималі 3500 доларів і це ціна до сплати податків, що робить його одним з найдорожчих споживчих ґаджетів на ринку. Apple має чималі плани на пристрій, активно просуває і рекламує його, і стверджує, що він здатен змінити уявлення про взаємодію у доповненій реальності.

Однак багато користувачів, які придбали Vision Pro, навряд чи погодяться з цим. Маса перших власників Vision Pro не вражені його продуктивністю чи можливостями. За даними Business Insider, деякі з найпоширеніших скарг такі:

Пристрій занадто важкий і незручний для тривалого носіння, навіть з товстим наголовним ременем, який повинен рівномірно розподіляти вагу.

Пристрій не пропонує достатньо переваг над існуючими технологіями, такими як комп'ютери, планшети та смартфони. Єдиний виняток – перегляд фільмів і фотографій, який, за визнанням деяких користувачів, на Vision Pro є більш захоплюючим і приємним.

Пристрій не сумісний з багатьма популярними програмами та сервісами, такими як Netflix та YouTube. (Цікаво, що чимало скарг на те, що Vision Pro не підтримує VR-порно). Користувачам доводиться покладатися на власні застосунки Apple, такі як Vision TV, Vision Music і Vision Photos, які мають обмежений вміст і функціональність.

Деякі користувачі висловлювали своє розчарування та незадоволення на платформах соціальних мереж, таких як Reddit та X. Багато хто вирішив повернути пристрій і отримати відшкодування, тоді як інші сподіваються на майбутні оновлення та покращення.

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Apple не прокоментувала негативні відгуки або частоту повернення пристрою. Vision Pro – це перша спроба Apple вийти на ринок доповненої реальності, який, як очікується, буде стрімко зростати в наступному десятилітті. Чи зможе Apple подолати виклики і створити якісний продукт, ще належить з'ясувати.