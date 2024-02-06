Водночас інтернет вибухнув безліччю відеороликів, що демонструють використання пристрою на ходу. І звісно ж все це досі супроводжується потоком мемів, що зростає. 24 Канал зібрав кілька цікавих публікацій з соцмережі X.

А тим часом В Україні вже продають Apple Vision Pro за космічну суму

Як люди використовують Vision Pro на ходу

Щасливі власники революційного пристрою не бажають полишати його і продовжують носити на вулиці та користуватися у найбільш неочікуваних місцях, наприклад, в залі.

З Vision Pro ви можете працювати будь-де, навіть в метро...

…або за кермом не менш футуристичного Tesla Cybertrack, поки його автопілот везе вас на зустріч.

Ну і звісно ж обід – не привід знімати окуляри.

І не забудьте вигуляти свого робопса дорогою до офісу читаючи новини на ходу.

Або ж віртуального улюбленця з яким вас вже ніяк не виженуть з торгового центру.

Читайте на сайті Ви будете шоковані, дізнавшись, що треба зробити для усунення несправностей Apple Vision Pro

Добірка мемів

Як ми вже писали, запуск Apple Vision Pro не обійшовся без хвилі мемів, яка накрила інтернет. Ми підібрали кілька найбільш веселих.

До теми Подивіться, як Apple Vision Pro за 3500 доларів жбурляють об підлогу у першому тесті на міцність

Ну і звісно ж Сімпсони давно все передбачили: