Видання dev.ua, яке першим звернуло увагу на появу пристрою, зазначає, що свої пропозиції опублікували наразі п'ять магазинів. Всі вони не належать до великих відомих мереж.

Дивіться також Apple купить ШІ-стартап із вражаючою технологією конфіденційності

Скільки це коштує

Як можна побачити зі скриншота, деякі магазини не називають дату поставки, інші ж дають термін від трьох днів до двох тижнів.

В одному випадку дають гарантію всього три місяці, в іншому не згадують про неї взагалі. Три магазини пропонують стандартну 12-місячну гарантію.

Що ж до цін, то найменша становить 205 990 гривень, а найвища – 209 279 гривень. При цьому в останньому випадку продавець заманює нібито знижкою, демонструючи, що звичайна ціна становить 230 778 гривень.



Ціни на Apple Vision Pro в Україні / Скриншот dev.ua

Як уточнює видання, деякі продавці пропонують зробити передзамовлення, залишивши передплату від 5% до 20%.

Зазначимо, що ціна Apple Vision Pro у США становить 3 499 доларів за мінімальну комплектацію 256 гігабайтів. Це майже 131 440 гривень. Тобто різниця становить 74 550 гривень. Невідомо, який обсяг пам'яті пропонують ці продавці, але Apple постачає пристрій зі сховищами на 256 гігабайтів, 512 гігабайтів за 3699 доларів і 1 терабайт за 3899 доларів.

Варто також зазначити, що оголошені ціни можуть змінитися, про що продавці окремо повідомляють. Однак деякі з них пропонують внести передплату, щоб "зафіксувати ціну".