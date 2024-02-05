Brighter AI спеціалізується на анонімізації даних про обличчя та номерні знаки, але робиться це не звичайним розмиванням чи пікселізацією. Оскільки Vision Pro має камери, спрямовані вперед, це створює загрозу для оточуючих людей, які можуть потрапити в кадр, коли користувач вмикає запис відео на вулиці.

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Сьогодні Apple використовує технологію розмиття облич та номерних знаків на зображеннях в Apple Maps. У результаті ми можемо бачити на зображеннях вулиць численні розмиті плями.

Як зазначає джерело, технологія Brighter AI йде іншим шляхом: вона визначає об'єкти, які потрібно приховати, і просто змінює їх. Це працює аналогічно до різних веселих фільтрів у соцмережах, де користувачі тим чи іншим чином змінюють свої обличчя. Штучний інтелект, який придбає Apple, генеруватиме нові випадкові обличчя на заміну оригінальним. Те саме робитиме й з номерними знаками. Наступне зображення показує, як це працює на практиці:



Приклад роботи штучного інтелекту Brighter AI / Фото 9to5Mac

Таким чином фотографії (можливо, відео також), які зробить Vision Pro, зберігатимуть свій початковий естетичний вигляд, але й забезпечуватимуть конфіденційність для всіх, хто випадково потрапить на знімок.

Цілком можливо, що цю технологію впровадять і в Apple Maps, але поки що про це говорити зарано – Brighter AI ще не належить Apple.

Сума, яку заплатять за компанію, поки не розголошується.