Усередині Vision Pro iFixit виявив безліч компонентів, включаючи датчики, камери, приводи об'єктива, вентилятори тощо. Примітно, що дисплей EyeSight виявився одним із найскладніших елементів з точки зору ремонтопридатності.

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Попри це, в iFixit визнали продуманий дизайн Apple, відзначивши відносну легкість, з якою можна замінити акумулятор і динаміки.

Легко замінні динаміки та акумулятор – це велика перемога з точки зору ремонтопридатності,

– заявили фахівці.

Що ж всередині Apple Vision Pro

Під капотом Vision Pro встановлений фірмовий 8-ядерний процесор Apple M2, а також 16 ГБ оперативної пам'яті і можливість зберігання даних до 1 ТБ .

і можливість зберігання даних . Помітним доповненням є абсолютно новий чип R1, спеціально розроблений для обробки даних з вражаючого масиву з 12 камер, 5 сенсорів і шести мікрофонів, створюючи ефект занурення, коли контент, здається, з'являється прямо перед очима користувача.

Загалом поглянути на те, як всередині виглядає один з найбільш сучасних ґаджетів, точно буде цікаво. Тож рекомендуємо не зволікати та подивитися, як фахівці iFixit занурюються в технологічні нутрощі Vision Pro.

Розбірка Vision Pro від iFixst: дивіться відео

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Продажі Vision Pro розпочалися у Сполучених Штатах 2 лютого за ціною від 3500 доларів. Попри преміальну вартість, попередні замовлення на пристрій були зроблені ще до його виходу.