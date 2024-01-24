Детальні характеристики Apple Vision Pro

Тепер ми можемо сказати, що за обчислювальною потужністю новинка порівнянна з повноцінними планшетами та ноутбуками. І в цьому немає нічого дивного, адже гарнітура працює на тому ж чипі, що й MacBook Air і iPad Pro. У Vision Pro використаний власний процесор Apple M2, оснащений 8-ядерним центральним і 10-ядерним графічним процесорами, а також 16-ядерним процесором Neural Engine.

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Гарнітура має деякі переваги навіть перед продуктивними ноутбуками. Наприклад, завдяки використанню новітнього співпроцесора R1, що обробляє аудіо- та відеодані, пропускна спроможність пам'яті збільшена до 256 гігабітів на секунду, що наближається до заявлених у MacBook Pro (оснащеному новітнім M3 Max) 300 гігабітів на секунду.

Приємною новиною стало те, що користувачі все є зможуть вибрати обсяг внутрішнього накопичувача , але це єдиний параметр у внутрішньому начинні, яке можна регулювати. Доступні три варіанти – 256, 512 і 1000 гігабайтів . Раніше в мережі з'являлася інформація лише про 256 гігабайтів.

, але це єдиний параметр у внутрішньому начинні, яке можна регулювати. Доступні три варіанти – . Раніше в мережі з'являлася інформація лише про 256 гігабайтів. А ось обсяг ОЗП один у всіх моделях і становить 16 гігабайтів .

. Дисплей: Micro‑OLED, 23 мільйони пікселів, система 3D відображення.

Іншими цікавими особливостями Vision Pro стали підтримка трьох варіантів частоти зміни зображення – 90, 96 і 100 герців. Також згадується відтворення відео зі швидкостями 24 і 30 кадрів, що надходять з декількох джерел.

Крім того, будь-яке потокове зображення може бути передано з гарнітури на пристрої AirPlay з роздільною здатністю 1080p.

Є можливість створення фотографій і просторових відео.

Підтримка роботи в мережах Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3.

Датчики: дві основні камери високої роздільної здатності, шість камер стеження, спрямованих у різні боки, чотири камери відстеження погляду, камера TrueDepth, LiDAR-сканер, чотири інерціальні вимірювальні одиниці (IMU), датчик мерехтіння, датчик зовнішньої освітленості. Також тут буде біометрична автентифікація за допомогою райдужної оболонки ока .

. Аудіотехнології: просторове аудіо з динамічним відстеженням положення голови та персоналізоване просторове аудіо. Масив із шести мікрофонів зі спрямованим формуванням променя.

Батарея: об'єм акумулятора не вказаний, але працює він до 2 годин у режимі загального використання, та до 2,5 годин у режимі перегляду відео . Apple Vision Pro можна використовувати під час заряджання акумулятора.

. Apple Vision Pro можна використовувати під час заряджання акумулятора. Працює все на операційній системі visionOS.

Присутнє голосове керування, керування очима та руками, а також за допомогою клавіатури, трекпада, ігрового контролера.

Вага гарнітури – 600-650 грамів.

Компанія передбачила низку особливостей і функцій для людей з інвалідністю або тими чи іншими порушеннями – зору, слуху, рухової активності.

Ціни такі:

За 256 гігабайтів просять вже оголошені раніше 3499 доларів.

За 512 гігабайтів – 3699 доларів.

За 1 терабайт – 3899 доларів.

Новинка від Apple з'явиться в продажу 2 лютого, але її вже можна зарезервувати. У комплекті поставлятиметься низка вбудованих застосунків від самої Apple, але користувачі зможуть завантажувати програми сторонніх розробників, які вже активно розробляються.

Перекупники продають Apple Vision Pro на eBay за 10 000 доларів

Після того, як минулого тижня Apple Vision Pro офіційно з'явився для попереднього замовлення, вже через дві доби терміни доставки почали розтягуватися. Це означало, що всі наявні на складах гарнітури вже розкупили і тепер компанія продає їх наперед.

Але куди ж без наших улюблених перекупників! Зважаючи на обмежену кількість одиниць початкової партії, на сторонніх інтернет-магазинах, таких як eBay та StockX, почали з'являтися оголошення про продаж гарнітури доповненої реальності, але за надзвичайно завищеними цінами.

В одному випадку на StockX журналіст Bloomberg Марк гурман помітив версію Apple Vision Pro на 1 терабайт за ціною в 9 999 доларів, тоді як на офіційному сайті це 3899 доларів.

В іншій пропозиції на тому ж сайті видання wccftech знайшло версію на 256 гігабайтів за 5000 доларів.

Ситуація на eBay не відрізнялася, оскільки подібні конфігурації були виставлені на продаж за ціною 4500 доларів, що є найнижчою ціною, яку можна знайти.