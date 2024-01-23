Багато гарнітур

Коли Apple представила майбутню новинку влітку 2023 року й оголосила ціну в 3499 доларів, багато хто припустив, що на неї чекає провал, адже за ці гроші можна купити кілька гарнітур від інших виробників. До того ж це абсолютно новий тип пристрою для компанії, який міг не сподобатися користувачам або вони просто не знайдуть йому застосування. Але інтерес до пристрою був великим із самого початку й зростав дедалі більше з наближенням виходу завдяки постійним згадкам у ЗМІ.

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За підрахунками аналітика Мін-Чі Куо, які базуються на інформації про кількість попередніх замовлень та час доставки, компанія продала від 160 000 до 180 000 гарнітур Vision Pro протягом перших трьох днів.

протягом перших трьох днів. Цей же інсайдер раніше публікував дані, згідно з якими планувалося виготовити на першому етапі лише від 60 000 до 80 000 одиниць, які були б відправлені покупцям 2 лютого.

Це означає, що компанія розпродала всі свої поточні запаси й отримала замовлення на майбутні виготовлені гарнітури, які повинна постаратись зібрати якомога швидше.

Куо зазначив, що час доставки залишався незмінним протягом перших 48 годин і лише потім почав розтягуватись. Це означає, що саме стільки часу знадобилося компанії, щоб розпродати наявні гарнітури. Але цей же показник, на думку аналітика свідчить про швидке падіння попиту після того, як найбільші фанати компанії та всі, хто найбільше хотів гарнітуру, зробили свої замовлення. Річ у тім, що у випадку iPhone зазвичай спостерігається постійне збільшення часу доставки вже менш ніж через добу, і це при тому, що компанія їх уже на старті виробляє значно більше, ніж Vision Pro. Той факт, що знадобилося аж дві доби, щоб розпродати лише 60-80 тисяч пристроїв, говорить про менший попит, ніж на смартфони.

Але, звичайно, треба враховувати те, що Vision Pro не призначений для пересічного споживача в своєму нинішньому стані, особливо з огляду на відсутність деяких популярних додатків, таких як YouTube, Spotify або Netflix. Не кажучи вже про ціну в 3499 доларів.

Куо додав, що навіть якщо пристрій продасться в кількості верхньої межі, це становить лише мізерний відсоток від 1,2 мільярда усіх активних користувачів пристроїв Apple, що робить Vision Pro вельми нішевим продуктом в очах компанії. Це означає, що технологічному гігантові потрібно буде якось стимулювати і підтримувати попит на гарнітуру.