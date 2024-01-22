Нещодавно стартував прийом попередніх замовлень на Vision Pro від Apple. Охочих купити ґаджет настільки багато, що дата доставки вже пересунулася на березень. Однак запаси компанії є низькими, якщо вірити попереднім даним, отриманим від інсайдерів. Раніше повідомлялося, що Apple планує продати лише від 60 000 до 80 000 одиниць гарнітури Vision Pro на старті продажів, а потім поступово збільшувати постачання з часом. Тож, імовірно, компанія штучно розтягує дату постачання, щоб встигнути виготовити нові гарнітури.

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У чому різниця

Хоча ви можете попередньо замовити гарнітуру за межами США, повністю скористатися набором усіх функцій, якими володіє Vision Pro, вдасться не кожному. Це означає, що користувацький досвід Vision Pro буде відрізнятись у різних клієнтів. Компанія детально описала кілька причин, чому в інших регіонах існуватимуть обмеження:

Vision Pro підтримує лише англійську мову (США) для набору тексту, Siri та диктування.

Американський ідентифікатор Apple ID потрібен для покупок в Apple Music і телевізійних додатках.

Компанія Zeiss приймає замовлення тільки за рецептами від американських офтальмологів.

Обмеження доступу до певних програм в інших країнах.

Відсутність підтримки Apple в регіонах за межами США.

Хоча ці обмеження, безсумнівно, вплинуть на загальний користувацький досвід, для Apple було б розумно розширити доступність гарнітури в більшій кількості регіонів. Компанія вже повідомила, що в найближчі місяці Vision Pro буде доступна в інших регіонах. Канада та Велика Британія потенційно стануть першими, як ще дві англомовні країни. Як ситуація складатиметься далі, невідомо.

Для тих, хто оформив попереднє замовлення, гарнітура буде доступна 2 лютого. Однак журналісти й оглядачі вже рекомендують клієнтам за межами США не поспішати з покупкою, а зачекати, коли новий продукт отримає повноцінну підтримку в потрібному регіоні.