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Гарнітура Vision Pro від Apple з'явиться в продажу 2 лютого, а попередні замовлення почнуть приймати 19 січня. Компанія вже підготувала сотні співробітників Apple Store до запуску гарнітури, запросивши їх у свій офіс в Купертіно, Каліфорнія. Їм розповіли про процес навчання потенційних покупців, який включатиме 25-хвилинну демонстрацію, під час якої детально розповідається про те, як користуватися пристроєм, і чого не варто з ним робити.

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Судячи з того, як це описує Марк Гурман з Bloomberg, ця демонстрація Vision Pro є життєво важливою для клієнтів під час покупки. Гарнітура має таку кількість варіацій комплектуючих та налаштувань, що ваш досвід за 3499 доларів США може бути легко зіпсований, якщо ви щось підберете неправильно.

Демонстрація починається з того, що працівник магазину сканує обличчя користувача за допомогою програми — подібно до налаштування Face ID. Це сканування підкаже працівнику, який світлофільтр, пінопластова подушка та розмір стрічки потрібні клієнту. Світлонепроникний ущільнювач, який не пропускає зовнішнє світло, буває більш ніж 25 форм і розмірів. Подушки бувають двох розмірів.

Якщо людина носить окуляри, в магазині буде встановлено пристрій для сканування лінз для отримання інформації про рецепт. Система надасть ці номери, і магазини матимуть сотні лінз під рукою для демонстрації. Потім працівник збирає всі ці дані, а інший працівник у підсобному приміщенні магазину збирає демонстраційний Vision Pro з відповідними аксесуарами.

Після того, як пристрій буде в руках, працівник пояснить, як працює інтерфейс. Зокрема, як керувати указкою за допомогою очей, як жестами робити вибір і як тримати гарнітуру. Співробітник також покаже, як регулювати кріплення на голові, а також як перемикатися між віртуальною і доповненою реальністю. Співробітник матиме iPad, щоб переглядати те, що користувач бачить на екрані Vision Pro.

Магазин дозволить одягнути пристрій на голову. Після цього покупцям потрібно буде відкалібрувати пристрій за допомогою різних вправ з відстеження та постукування, щоб він міг правильно слідувати за їхніми очима та руками. Це включає в себе перегляд шаблонів круглих точок, встановлених на різних рівнях яскравості, і сканування руки в полі зору пристрою.

Після цього можна починати приблизно 25-хвилинну демонстрацію:

Користувачі будуть перенаправлені в додаток "Фотографії" для перегляду нерухомих зображень, які схожі на ті, що попередньо завантажені на інші пристрої Apple в роздрібних магазинах. Після цього демонструються приклади панорамних знімків.

Далі демонстрація стає цікавішою. Клієнт бачить 3D-зображення, які в Apple називають просторовими фотографіями (в цьому випадку дитина б'є піньяту) і просторовим відео (кадри з вечірки на день народження).

Наступна частина демонстрації показує, що потрібно робити для використання пристрою як заміну комп'ютера або iPad. Пояснюється, як розміщувати кілька вікон додатків у просторі та прокручувати сторінки в браузері Safari.

Потім відвідувачам демонструють 3D-фільми та фільми з ефектом присутності, в тому числі кліпи про диких тварин, океан і спорт. Також є захоплююча сцена, яка змушує користувачів відчувати себе так, ніби вони перебувають на натягнутому канаті.

Vision Pros у роздрібних магазинах Apple також будуть попередньо завантажені різними сторонніми додатками, які будуть випущені разом з пристроєм наступного місяця.

Мета демонстраційних версій – надати користувачам "захоплюючий, але не виснажливий досвід, який в ідеалі залишить у них бажання отримати більше" й купити пристрій.

Клієнтам буде запропоновано спробувати Vision Pro у фізичному магазині. Але якщо вони придбають пристрій онлайн, то отримають доступ до системи сканування обличчя. Після цього продукт буде упакований в правильній комплектації та відправлений їм.

Apple також прагне забезпечити найкращий досвід для блогерів-оглядачів продуктів. Вони повинні будуть взяти участь у двох особистих зустрічах з представниками Apple, перш ніж їм буде надіслано пристрій.

Усе це свідчить про надзвичайно серйозний підхід компанії до запуску першого за майже десять років нового продукту. Apple надзвичайно важливо створити лише позитивний досвід для всіх, щоб технологія, над якою компанія працювала багато років, не провалилася.