Джерелом інформації є відомий інсайдер Марк Гурман, на рахунку котрого величезна кількість правдивих зливів про iPhone та іншу техніку Apple. Цього разу він не лише повідомив приблизну ціну базової версії гарнітури, а й розповів, на чому саме зекономить виробник, щоб запропонувати дешевший пристрій.

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Apple Vision, але не Pro

Наступна версія, котра, найімовірніше називатиметься Apple Vision, швидше за все відмовиться від зовнішнього дисплея . Це означає, що Apple прибере одну з головних особливостей Vision Pro – EyeSight. Функція, котру не пропонує більше ніхто з виробників гарнітур, дозволяє бачити візуалізацію очей користувача в реальному часі. Спеціальні камери всередині транслюють зображення на зовнішній екран для співрозмовника, а зовнішні камери – на внутрішній екран. Таким чином користувач може не знімати гарнітуру під час розмови з кимось.

. Це означає, що Apple прибере одну з головних особливостей Vision Pro – EyeSight. Функція, котру не пропонує більше ніхто з виробників гарнітур, дозволяє бачити візуалізацію очей користувача в реальному часі. Спеціальні камери всередині транслюють зображення на зовнішній екран для співрозмовника, а зовнішні камери – на внутрішній екран. Таким чином користувач може не знімати гарнітуру під час розмови з кимось. Ціна поки що обговорюється, але вона нібито повинна бути в межах 1500-2500 доларів . Для порівняння, Pro-версія гарнітури коштуватиме 3500 доларів.

. Для порівняння, Pro-версія гарнітури коштуватиме 3500 доларів. Більш доступна версія, ймовірно, працюватиме на чипі рівня iPhone, матиме менше камер і екрани з нижчою роздільною здатністю всередині.

Нагадаємо, саме ці екрани стали однією з причин, чому Apple знизила очікувані рівні випуску гаджета. Вони складні у виробництві, тому компанія-постачальник просто не зможе виготовити їх стільки, скільки хоче Apple. Передбачалося, що буде випущено 1 мільйон гарнітур у 2024 році, але тепер ці плани знизилися до 400 000.

Гурман також пише, що після того, як стало відомо про розробку простішої версії, увага людей переключилася саме на неї, що загрожує падінням продажів Vision Pro.

Точної дати випуску обох версій ще немає. Pro, як обіцяє компанія, побачить світ на початку 2024 року, тоді як звичайну, імовірно, доведеться почекати близько року.