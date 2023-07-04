Після семи років розробки компанія представила свою майбутню новинку 5 червня. Зазвичай будь-яка споживча технологія, на кшталт смартфона, годинника чи гарнітури, надходить у продаж відносно швидко після презентації, але не цього разу. Глядачі були дещо розчаровані, дізнавшись, що Vision Pro вийде аж у 2024 році. Однак ще одні недобрі новини надійшли майже через місяць: на всіх може не вистачити.

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Чому Apple міняє плани

Так, ціна Vision Pro вражає – 3 500 доларів при тому, що на ринку повно конкурентів, а сама гарнітура є досить габаритною і змушує носити з собою окрему батарею. Однак гучне ім'я бренду, красива презентація та обіцяні великі можливості гарантують їй пристойні продажі. Що ж не так?

ЗМІ пишуть, що складність дизайну гарнітури та труднощі у виробництві стали причиною зниження планів, тоді як плани щодо більш доступної версії пристрою взагалі довелося відкласти в часі. Аналітики вважають, що це більше пов'язано з проблемами в ланцюжку поставок, ніж з тим, що розробники не мають часу на створення додатків для Vision Pro.

Двоє людей, близьких до Apple і Luxshare, китайського контрактного виробника, який спочатку збиратиме пристрій, заявили, що компанія готується виготовити менше 400 000 одиниць у 2024 році. Кілька галузевих джерел повідомили, що Luxshare наразі є єдиним збирачем пристрою для Apple. Окремо два китайських постачальники певних компонентів для Vision Pro заявили, що Apple просить їх постачати лише від 130 000 до 150 000 одиниць протягом першого року. Хай там як, але обидва прогнози передбачають значне скорочення виробництва порівняно з попереднім внутрішнім планом продажів у 1 мільйон одиниць протягом перших 12 місяців.

Повідомляється, що Apple незадоволена продуктивністю роботи партнерів, зокрема тих, які відповідають за виробництво micro-OLED дисплеїв, роздільна здатність яких перевищує все наявне на ринку, і вигнутих лінз. За чутками, мікро-OLED-дисплеї для прототипів на червневій демонстрації були поставлені компанією Sony і виробником чіпів TSMC. Однак обидві компанії відмовилися це коментувати, тому невідомо, чи дійсно цими постачальниками є саме вони.