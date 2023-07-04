Після семи років розробки компанія представила свою майбутню новинку 5 червня. Зазвичай будь-яка споживча технологія, на кшталт смартфона, годинника чи гарнітури, надходить у продаж відносно швидко після презентації, але не цього разу. Глядачі були дещо розчаровані, дізнавшись, що Vision Pro вийде аж у 2024 році. Однак ще одні недобрі новини надійшли майже через місяць: на всіх може не вистачити.
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Чому Apple міняє плани
Так, ціна Vision Pro вражає – 3 500 доларів при тому, що на ринку повно конкурентів, а сама гарнітура є досить габаритною і змушує носити з собою окрему батарею. Однак гучне ім'я бренду, красива презентація та обіцяні великі можливості гарантують їй пристойні продажі. Що ж не так?
ЗМІ пишуть, що складність дизайну гарнітури та труднощі у виробництві стали причиною зниження планів, тоді як плани щодо більш доступної версії пристрою взагалі довелося відкласти в часі. Аналітики вважають, що це більше пов'язано з проблемами в ланцюжку поставок, ніж з тим, що розробники не мають часу на створення додатків для Vision Pro.
Повідомляється, що Apple незадоволена продуктивністю роботи партнерів, зокрема тих, які відповідають за виробництво micro-OLED дисплеїв, роздільна здатність яких перевищує все наявне на ринку, і вигнутих лінз. За чутками, мікро-OLED-дисплеї для прототипів на червневій демонстрації були поставлені компанією Sony і виробником чіпів TSMC. Однак обидві компанії відмовилися це коментувати, тому невідомо, чи дійсно цими постачальниками є саме вони.