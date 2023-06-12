Якою може бути друга версія Apple Vision

Марк Гурман з Bloomberg у новій статті поділився думкою щодо майбутнього гарнітури. Він вважає, що компанія не піде на компроміси при створенні дешевшої версії. Зовнішній екран EyeSight, що демонструє очі користувача, а також система відстеження погляду і руху рук найімовірніше залишаться і в бюджетній гарнітурі.

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Наразі Apple планує випустити дешевшу модель вже наприкінці 2025 року, тобто вона дебютує лише через два роки після оригінального Vision Pro. Водночас Apple вже працює над другим поколінням Vision Pro зі швидшим процесором, що свідчить про наміри компанії випустити два продукти, як це було зі стандартними моделями iPhone та iPhone Pro,

– каже Марк Гурман.

Неясно, яким чином компанія буде здешевлювати продукт. Три найдорожчі компоненти Vision Pro – це камера і матриця датчиків, подвійні кремнієві чіпи Apple і два 4K мікро-OLED-дисплеї віртуальної реальності.

Для непрофесійної моделі Apple, ймовірно, могла б використовувати екрани нижчої якості, чип класу iPhone або старіший чип Mac, а також менше камер для меншої продуктивності.

Apple також могла б обійтися простішим дизайном кріплень, використовувати навушники AirPods для просторового звуку замість динаміків, перейти на фізичне, а не автоматичне регулювання відстані між зіницями очей, і видалити такі функції, як 3D-камера.

У поєднанні з більш досконалим виробничим процесом, економією на масштабах і дешевшою рамкою Apple могла б скинути мінімум кілька сотень доларів з ціни.

Зараз же, на його думку, Apple залишається сподіватися, що висока ціна гарнітури Vision Pro в 3499 доларів відштовхне від покупки якомога меншу кількість людей.

Варто зазначити, що за кілька годин до початку презентації в мережі опинилася інформація, начебто гарнітура буде коштувати трохи більше 1500 доларів. Це, звісно, не підтвердилося, але цілком може виявитися, що цю суму компанія планує саме для базової версії гарнітури. Хай там як, але до 2025 року все ще може змінитися не один раз.