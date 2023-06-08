Apple може святкувати успіх, адже в усіх оглядах, які зараз можна знайти в інтернеті, про Vision Pro відгукуються позитивно. Оглядачі кажуть, що гарнітура компанії значно випереджає аналог від Meta і є свіжим поглядом на ринку.

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Плюси Apple Vision Pro

Журналісти CNet також позитивно висловилися про новинку, їм сподобалася зручність посадки, інтуїтивний інтерфейс і якість зображення та звуку.

Як зазначають оглядачі, Apple Vision Pro надійно і зручно фіксується на голові, не тисне і не спадає.

Люди з порушеннями зору можуть надягати цей шолом поверх окулярів, для цього потрібна спеціальна оптика Zeiss, завдяки якій немає дискомфорту навіть у такому сценарії використання. Ціна таких лінз наразі невідома, але Марк Гурман з Bloomberg висловив припущення, що це може бути від 300 до 600 доларів за пару додаткових лінз.

Віртуальне зображення називають високодеталізованим – воно підмішується до об'єктів реального світу, дозволяючи вам бачити, що відбувається в приміщенні довкола вас.



Vision Pro накладає віртуальні елементи на зображення реального світу / Фото Apple

Звук було необхідно калібрувати додатково після того, як шолом був надітий на голову. Після налаштування з'являється додаткова чіткість і просторовість звучання.

У шолом вбудовані різні датчики, зокрема ті, що стежать за напрямком зіниць. Завдяки цьому основне зображення фіксується залежно від того, куди дивиться користувач і завжди знаходиться безпосередньо перед ним. Це теж вимагає нетривалого калібрування: користувачеві потрібно послідовно утримувати фокусування на точках, що світяться.

Коли погляд спрямований на певний елемент меню (наприклад, значок програми), він підсвічується або збільшується, позначаючи, що з ним можна взаємодіяти. Вибір елемента здійснюється натисканням на сенсорну область або жестами рук, причому гарнітура стежить за руками, навіть коли вони перебувають на колінах.

Проблем із запуском вбудованих додатків не виникло, користуватися ними можна цілком комфортно.

За допомогою коліщатка на корпусі можна швидко перемикатися між віртуальною і доповненою реальностями (доповнена реальність накладає віртуальні елементи на реальний світ, тоді як віртуальна повністю замінює його собою). У шоломі встановлена галерея з об'ємними зображеннями, які, за враженнями журналістів, виглядають дуже реалістично і вражаюче. Таким чином, ви можете працювати з програмами або дивитися телевізор, бачачи на фоні власну кімнату, а можете замість неї увімкнути панораму лісу чи інше зображення.

Також доступно кілька демонстраційних відеороликів, знятих 3D-камерою у форматі Immersive Video спеціально для цієї гарнітури. Такі відео з'являться в сервісі Apple TV+ і будуть доступні власникам Apple Vision Pro.

Інженери Apple також створили кілька додатків для Apple Vision Pro. Один з них дає змогу створити повну копію домашнього інтер'єру, а в іншому можна спостерігати появу динозаврів у середовищі сучасного світу.

Мінуси Apple Vision Pro

Журналістів розчарував тільки час автономної роботи. Дві години від зовнішнього акумулятора — це відверто мало для пристрою, який дає змогу так захопливо змішувати віртуальний світ із реальним простором.

Vision Pro підключається до своєрідного павербанка через дріт, який потрібно носити з собою – у руці чи в кишені. І хоча він досить компактний, все ж це не зовсім зручно. Імовірно, пристрій можна підключити до постійної мережі й працювати безперервно.

Як працює Apple Vision Pro: відео