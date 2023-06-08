Apple може святкувати успіх, адже в усіх оглядах, які зараз можна знайти в інтернеті, про Vision Pro відгукуються позитивно. Оглядачі кажуть, що гарнітура компанії значно випереджає аналог від Meta і є свіжим поглядом на ринку.
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Плюси Apple Vision Pro
Журналісти CNet також позитивно висловилися про новинку, їм сподобалася зручність посадки, інтуїтивний інтерфейс і якість зображення та звуку.
- Як зазначають оглядачі, Apple Vision Pro надійно і зручно фіксується на голові, не тисне і не спадає.
- Люди з порушеннями зору можуть надягати цей шолом поверх окулярів, для цього потрібна спеціальна оптика Zeiss, завдяки якій немає дискомфорту навіть у такому сценарії використання. Ціна таких лінз наразі невідома, але Марк Гурман з Bloomberg висловив припущення, що це може бути від 300 до 600 доларів за пару додаткових лінз.
- Віртуальне зображення називають високодеталізованим – воно підмішується до об'єктів реального світу, дозволяючи вам бачити, що відбувається в приміщенні довкола вас.
Vision Pro накладає віртуальні елементи на зображення реального світу / Фото Apple
- Звук було необхідно калібрувати додатково після того, як шолом був надітий на голову. Після налаштування з'являється додаткова чіткість і просторовість звучання.
- У шолом вбудовані різні датчики, зокрема ті, що стежать за напрямком зіниць. Завдяки цьому основне зображення фіксується залежно від того, куди дивиться користувач і завжди знаходиться безпосередньо перед ним. Це теж вимагає нетривалого калібрування: користувачеві потрібно послідовно утримувати фокусування на точках, що світяться.
- Коли погляд спрямований на певний елемент меню (наприклад, значок програми), він підсвічується або збільшується, позначаючи, що з ним можна взаємодіяти. Вибір елемента здійснюється натисканням на сенсорну область або жестами рук, причому гарнітура стежить за руками, навіть коли вони перебувають на колінах.
- Проблем із запуском вбудованих додатків не виникло, користуватися ними можна цілком комфортно.
- За допомогою коліщатка на корпусі можна швидко перемикатися між віртуальною і доповненою реальностями (доповнена реальність накладає віртуальні елементи на реальний світ, тоді як віртуальна повністю замінює його собою). У шоломі встановлена галерея з об'ємними зображеннями, які, за враженнями журналістів, виглядають дуже реалістично і вражаюче. Таким чином, ви можете працювати з програмами або дивитися телевізор, бачачи на фоні власну кімнату, а можете замість неї увімкнути панораму лісу чи інше зображення.
- Також доступно кілька демонстраційних відеороликів, знятих 3D-камерою у форматі Immersive Video спеціально для цієї гарнітури. Такі відео з'являться в сервісі Apple TV+ і будуть доступні власникам Apple Vision Pro.
Інженери Apple також створили кілька додатків для Apple Vision Pro. Один з них дає змогу створити повну копію домашнього інтер'єру, а в іншому можна спостерігати появу динозаврів у середовищі сучасного світу.
Мінуси Apple Vision Pro
Журналістів розчарував тільки час автономної роботи. Дві години від зовнішнього акумулятора — це відверто мало для пристрою, який дає змогу так захопливо змішувати віртуальний світ із реальним простором.
Vision Pro підключається до своєрідного павербанка через дріт, який потрібно носити з собою – у руці чи в кишені. І хоча він досить компактний, все ж це не зовсім зручно. Імовірно, пристрій можна підключити до постійної мережі й працювати безперервно.
Як працює Apple Vision Pro: відео