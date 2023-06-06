Найбільш очікуваним анонсом презентації, звісно ж, була гарнітура змішаної реальності. Про неї ходило багато чуток, а дата випуску постійно переносилася. Нарешті, компанія показала її під назвою Vision Pro та з новою операційною системою.

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Apple Vision Pro

Це автономна гарнітура змішаної реальності з дуже потужними характеристиками, включаючи процесор M2 (плюс допоміжний чип R1), 4K-дисплеї для кожного ока і майже десяток камер і датчиків, які дозволяють вводити дані за допомогою жестів рук і робити 3D-фотографії. Існує навіть зовнішній екран, який показує ваші очі й сповіщає іншим, коли ви використовуєте програми чи знімаєте їх.

Vision Pro / Фото Apple

Vision Pro працює під управлінням visionOS (раніше повідомлялося, що операційна система називатиметься RealityOS або xrOS). Нова платформа розроблена з нуля для "просторових обчислень". В її основі лежить 3D-інтерфейс змішаної реальності, який дозволяє програмам, дзвінкам FaceTime та іншим завданням "плавати" поверх фізичного простору.

Робота в Vision Pro / Скриншоти з презентації Apple

Ви можете керувати комп'ютером Mac, грати в ігри, переглядати сторінки в інтернеті та запускати програми для iPad, використовуючи віртуальний екран. Сторонні компанії зможуть постачати власні сервіси -- наприклад, для перегляду фільмів. Так, Disney уже планує створити набір можливостей, який включатиме стримінг Disney+.

Гарнітура буде недешевою. Apple продаватиме Vision Pro за 3499 доларів, і вона буде доступна лише на початку 2024 року. Слово "Pro" у назві може натякати на те, що пізніше на нас чекає спрощена версія за меншою ціною.

Презентаційний ролик Vision Pro: відео

Що про це думають українські розробники

Ми запитали в української компанії MacPaw, що вона думає про нову технологію від Apple.

Які перспективи, на думку компанії, має Vision Pro? Чи не буде він "мертвонародженим" через свою високу ціну?

"Сподіваємося, не буде. Ми розуміємо, що зараз це здебільшого нішевий продукт, але адаптація на ринку повністю залежить від застосування та програмного забезпечення, яке буде доступне для Apple Vision Pro. На наш погляд, цей продукт змінить досвід користувача та інтерфейси комунікації застосунків і з користувачем, і між собою", – каже Віталій Буднік, Acting Head of Cocoa Engineering в MacPaw.

Чи має технологія потенціал застосування десь, крім сфери розваг?

"Авжеж. Мені дуже цікаво спробувати Apple Vision Pro наживо. Я часто працюю з великою кількістю документів, і постійні перемикання між вкладками, вікнами, десктопами, екранами іноді дуже виснажують, а можливість розмістити все на одному екрані означає, що я не буду бачити всю необхідну інформацію. Буде чудово, якщо в мене буде змога розмістити всю потрібну мені інформацію (сайти, застосунки, документи) в одному майже фізичному просторі".

Чи планує MacPaw розробляти застосунки для Vision Pro?

"Ми плануємо спробувати розробляти застосунки для Vision Pro. Наразі вже є ідеї, що можна зробити. Дуже сподіваємося, що в нас вийде зробити новий продукт".

15-дюймовий MacBook Air



MacBook Air / Фото Apple

Компанія представила 15-дюймовий MacBook Air, свій перший по-справжньому великий ноутбук, орієнтований на повсякденних користувачів. Він має той самий безвентиляторний склад, чип M2, роз'єм MagSafe та два порти Thunderbolt 4, що і його 13-дюймовий побратим, тільки з 15,3-дюймовим дисплеєм та довшим 18-годинним терміном роботи від акумулятора.

Він подається як "найтонший у світі" 15-дюймовий ноутбук з відносно невеликою вагою.

Детальніше про MacBook Air 2023 року читайте в окремому матеріалі 24 каналу.

Оновлений MacBook Air з'явиться у продажу 13 червня за ціною від 1299 доларів. Apple також знизила ціну на 13-дюймовий Air до 1099 доларів.

Mac Pro та Mac Studio на чипі M2 Ultra



Mac Pro та Mac Studio / Фото Apple

Це зайняло три роки, але Apple нарешті завершила перехід своєї комп'ютерної лінійки на власний кремній. Компанія представила Mac Pro, в основі якого лежить абсолютно нова система на кристалі M2 Ultra. Хоча робоча станція має такий самий вигляд, як і її попередник на базі Intel, 24-ядерний процесор і 76-ядерний графічний чип, як повідомляється, працюють утричі швидше. Оперативну пам'ять, на жаль, не можна оновити самостійно, але сім слотів PCIe та вісім портів Thunderbolt 4 обіцяють розширення, якого потребують найвибагливіші користувачі.

Більш детально про перший Mac Pro на процесорі M2 Ultra читайте в окремому матеріалі 24 каналу.

Тим часом Mac Studio – це просте оновлення торішньої компактної професійної машини. Він доступний у конфігураціях M2 Max і M2 Ultra з більш широкосмуговим портом HDMI, який підтримує роздільну здатність до 8K і частоту оновлення 240 герців.

Обидві системи будуть доступні 13 червня.

Оновлений Mac Studio коштує від 1 999 доларів

Mac Pro – від 6 599 доларів.

iOS 17



Скриншоти iOS 17 / Фото Apple

Оновлення фокусується як на базових додатках, так і на розширенні функціональності iPhone.

Дзвінки тепер включають "картки" для конкретних контактів, а також розшифровку голосової пошти в реальному часі.

У програмі Messages з'явився більш лаконічний інтерфейс, розшифровки голосових повідомлень у вигляді тексту, потужніша функція стікерів.

Нова функція "Реєстрація" дозволяє користувачам ділитися своїм місцезнаходженням і статусом з іншими користувачами, забезпечуючи безперешкодну координацію.

Функція Check In також надсилає автоматичне повідомлення другу, коли користувач повертається додому, усуваючи потребу в ручних сповіщеннях.

FaceTime дозволяє залишати відеоповідомлення.

Siri стала потужнішою завдяки підтримці послідовних команд, які не містять ключового слова "Siri", а автокорекція включає корекцію на рівні речень, а також передбачення. Вам більше не потрібно казали "Привіт/ Hey", коли звертаєтесь до голосового асистента.

Новий додаток "Журнал" дозволяє документувати ваші дії та думки, вести щоденник, а відстеження настрою в "Здоров'ї" допоможе вам визначити емоційні зміни, що мають медичне значення.

Ваш iPhone також може виконувати функції розумного дисплея завдяки режиму StandBy, який показує корисну інформацію на віджетах, коли телефон перебуває в горизонтальному режимі.

Детально про нову версію операційної системи iOS 17 читайте тут, а також про новий додаток "Журнал" в окремому матеріалі.

iOS 17 вийде восени, хоча попередня версія для розробників доступна вже зараз.

Що про це думають у MacPaw

Apple представила нові версії всіх своїх операційних систем. Чи є для розробників застосунків якісь суттєві зміни, чи оновлення є суто "косметичними"?

"Ми бачимо, що Apple прислухається до розробників і робить Swift кращим, додаючи макроси. Окремо хочеться відзначити, що Apple не позбулись CoreData, а зробили новий та зручний фреймворк для роботи з даними — SwiftData. Нові API App Intents та Tips допоможуть зробити застосунки більш зрозумілими, доступними й корисними для користувачів", – розповів Віталій Буднік, Acting Head of Cocoa Engineering в MacPaw.

iPadOS 17



iPadOS 17 / Фото Apple

Оновлення для iPad додає кастомізацію екрана блокування в стилі iOS 16, а також віджети. Ці віджети тепер інтерактивні на планшеті, що дозволяє виконувати дії без переходу в додатки.

Уперше на iPad з'явився додаток "Здоров'я", який використовує переваги нових функцій iOS, таких як відстеження настрою.

Додаток "Нотатки" вперше дозволить вам коментувати та спільно працювати над PDF-файлами.

Багатозадачність Stage Manager дає більше контролю над вікнами, і ви зможете використовувати вебкамеру зовнішнього монітора для відеодзвінків.

Додаток Journal в iOS 17, картки контактів і оновлення повідомлень також будуть доступні тут.

ОС вийде також восени.

WatchOS 10



WatchOS 10 / Фото Apple

Apple Watch отримують свій перший справжній перегляд інтерфейсу з watchOS 10.

Нова ОС додає віджети для таймерів, подкастів та іншого контенту, до якого ви можете швидко отримати доступ, обертаючи завідне колесо біля екрана.

Ключові програми, такі як "Активність" та "Світовий годинник", також отримують більше функціональності.

Велосипедисти отримають підтримку датчиків велосипеда, а також дані про пульс і потужність, тоді як любителі піших прогулянок можуть оцінити автоматичне створення маршрутних точок для екстрених ситуацій, а також топографічні карти (включаючи пошук стежок) і 3D-маршрутизатори.

Інші доповнення більше відповідають iOS та iPadOS. Додаток "Уважність" тепер включає відстеження настрою, а також відстеження часу перебування на свіжому повітрі, що допоможе запобігти короткозорості. Ви можете переглядати відеоповідомлення FaceTime і приєднуватися до групових аудіочатів FaceTime. Якщо ви підписник програми Fitness+, у вас буде власний розклад тренувань і медитацій.

MacOS Sonoma



MacOS Sonoma / Фото Apple

Sonoma присвятили продуктивності та управлінню віджетами, з невеликою часткою розваг.