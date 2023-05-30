Витік містить виключно технічні характеристики, без будь-яких подробиць і пояснень. При цьому деякі моменти суперечать більш раннім чуткам.

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Характеристики iPhone 15 Pro Max

Якщо вірити даним автора, iPhone 15 Pro Max стане розчаруванням для тих, хто чекає від флагмана поліпшень якості зйомки. Він буде оснащений все тим же датчиком IMX803 від Sony на 48 мегапікселів, як і iPhone 14 Pro і Pro Max. Це суперечить чуткам про появу новітнього сенсора IMX903, які раніше опублікувала низка інших інсайдерів.

на 48 мегапікселів, як і iPhone 14 Pro і Pro Max. Це суперечить чуткам про появу новітнього сенсора IMX903, які раніше опублікувала низка інших інсайдерів. Також від актуальних на цей момент Pro-версій iPhone у нове покоління перейде дисплей, тож покращень яскравості та передачі кольору чекати не варто.

Екрани виготовляються за технологією M12 від Samsung і, ймовірно, можуть незначно змінитися в розмірах. Принаймні, більші екрани раніше анонсували відразу троє авторитетних інсайдерів: Росс Янг, Мін-Чі Куо та Марк Гурман.

Є й плюси. Джерело заявляє про перехід на процесор A17 Bionic для iPhone 15 Pro Max, що й так було зрозуміло. Обсяг оперативної пам'яті при цьому збільшиться з 6 до 8 гігабайтів.

Нагадаємо, в лінійці iPhone 15 вперше очікується порт USB Type-C. Раніше компанія завжди використовувала власні порти та дроти Lightning, однак через нові закони в ЄС мусить перейти на уніфікований стандарт. Є припущення, що компанія зробить наявність Type-C перевагою 15 Pro і Pro Max, тоді як молодші й дешевші версії цьогоріч ще лишатимуться з колишнім роз'ємом Lightning.