Pixel серії A часто називають найкращими смартфонами в усій лінійці Google. Безумовно, вони мають простіші характеристики, ніж старші моделі, однак компанія докладає значних зусиль для оптимізації, щоб ця різниця не була помітна користувачам. Поєднання правильних специфікацій і чудової камери з відносно низькою ціною робить його більш бажаним і вигідним, ніж інші моделі компанії.

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Google Pixel 7a: характеристики смартфона

Google Pixel 7a отримав дизайн у стилі базового Pixel 7, але в більш компактному форм-факторі.

Новинка оснащена 6,1-дюймовим пласким OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 90 герців . Для порівняння торішній Pixel 6a отримав дисплей із частотою 60 герців, що викликало невдоволення з боку шанувальників бренду. Екран прикритий склом Corning Gorilla Glass.

. Для порівняння торішній Pixel 6a отримав дисплей із частотою 60 герців, що викликало невдоволення з боку шанувальників бренду. Екран прикритий склом Corning Gorilla Glass. Ще однією масштабною зміною порівняно з попередником стали камери – у Pixel 7a встановлено основний сенсор на 64 мегапікселі, надширококутна камера на 13 мегапікселів і фронтальний модуль теж на 13 мегапікселів (раніше це було поєднання 12/12/8 відповідно). Можна не сумніватися, що в Pixel 7a буде найкраща камера в ціновому сегменті.



Google Pixel 7a / Фото Сем Резерфорд/Engadget



Google Pixel 7a / Фото Сем Резерфорд/Engadget



Google Pixel 7a / Фото Сем Резерфорд/Engadget

За продуктивність відповідає торішній, але ще актуальний флагманський чипсет Tensor G2 з 8 гігабайтами оперативної та 128 гігабайтами вбудованої пам'яті.

На жаль, слота під карти microSD у смартфонах Google немає.

Передбачено захист від пилу і вологи за стандартом IP67.

Ґаджет отримав батарею ємністю 4385 міліампер-годин (раніше було 4410) з підтримкою дротової зарядки потужністю до 18 ватів і бездротової до 7,5 вата. У попередньому поколінні бездротової не було.

Поєднання відносно невеликого екрана та непоганої батареї повинне забезпечити тривалий час роботи. Видання Engadget, наприклад, уже провело свої тести й заявляє про 17 годин 41 хвилину в режимі перегляду відео. Торішній 6a протримався на 13 хвилин довше.

Дещо зросла вага смартфона – зі 178 до 193 грамів.

Алюмінієва середня рамка не тільки довговічніша, але й полегшує ремонт, оскільки ви можете відкрити телефон спереду або ззаду. Google також стверджує, що це також найміцніший телефон серії.

Pixel 7a працює на чистому Android 13.

Google також пропонує п'ять років оновлень безпеки та ексклюзивні програмні продукти Pixel, такі як Clear Calling для зменшення фонового шуму, Direct My Call, транскрипцію голосових повідомлень та багато іншого.

Pixel 7a буде доступний у кольорах Charcoal, Sea, Snow та в ексклюзивному для Google Store варіанті Coral.

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