Що відомо про Google Pixel Fold

Як повідомляє 24 Канал, компанія не розкрила жодних специфікацій пристрою, але коротке тизерне відео демонструє повнорозмірний зовнішній дисплей, який розкладається подібно до пристроїв Samsung Galaxy Fold.

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Панель камери на задній панелі схожа на інші пристрої Pixel, але вона не виділяється так помітно, що відображає те, що ми бачили у витоках маркетингових матеріалів і навіть у відеоролику з практичним використанням.

Pixel Fold буде 5,8-дюймовим смартфоном, який розкладається в 7,6-дюймовий планшет. Як повідомляється, він буде оснащений процесором Google Tensor G2, важитиме 10 унцій і матиме "найміцніший шарнір з усіх, що складаються", а його ціна перевищуватиме 1700 доларів. Останній складаний телефон Samsung, Fold 4, стартував за ціною 1 799 доларів.

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Чому Google так довго робила складаний смартфон

Очікувалося, що Pixel Fold вийде на ринок минулого року, але він не потрапив до переліку пристроїв для введення/виведення у 2022 році. Однак чутки про його запуск не вщухали протягом минулого року. Відомо, що Google зосередилася на підготовці застосунків, щоб ті належно працювали на складаних пристроях і великих екранах. Фахівці індустрії наголошують, що такий підхід може окупитися. Наскільки все добре чи погано ми побачимо вже наступного тижня із запуском цього пристрою та нового планшета Pixel Tablet.

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Із запуском Pixel Fold компанія Google виходить на ринок, де до цього часу домінували Samsung та Motorola. Однак, завдяки репутації Pixel, його камері та програмному забезпеченню, Google може зробити фурор на ринку складаних телефонів.