Як нагадує 24 Канал, компанія HID Global почала впроваджувати технологію, яка дозволяє користувачам зберігати свої робочі документи у застосунку Apple Wallet. Спочатку її протестували кілька офісів у One World Trade Center, але тепер вона стає доступною для більшої кількості компаній.

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У своєму твітері HID Global випустила відео, в якому показано, як цифрова версія робочого бейджа на смартфоні або смарт-годиннику може замінити пластикову картку. Все, що потрібно зробити користувачеві – це піднести пристрій до зчитувача, і система розблокує замок, відчинить двері або надасть доступ до принтера. Особливістю технології є те, що вона працює навіть тоді, коли iPhone розряджений.

Нова технологія від HID Global гарантовано полегшить способи доступу співробітників до своїх робочих місць. Завдяки можливості використовувати iPhone у ролі робочого ключа, працівникам більше не потрібно буде носити з собою фізичні бейджі або турбуватися про те, що вони забудуть їх вдома, як це часто буває. Ця технологія, безсумнівно, зробить доступ до робочого місця та робочих документів простішим і зручнішим для співробітників.

Важливо! Пристрої та програмне забезпечення HID Global використовуються в більш ніж 100 країнах світу, тому дуже ймовірно, що незабаром ця технологія стане доступною в офісах по всьому світу, в тому числі і в Україні.

Цікаво

Відтак застосунок Wallet на iPhone стає функціональнішим. Тепер це місце для зберігання не лише важливих документів чи банківських карток, але й перепустки на робоче місце – усе, як і у випадку з фізичним гаманцем, однак ви не зможете його забути вдома, якщо не забудете свій iPhone, а шансів на це не багато.