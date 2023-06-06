Journal є черговим кроком компанії в сегменті здоров'я і благополуччя, приєднуючись до інших iOS-додатків, таких як Fitness, Sleep і Breathe, які допомагають користувачам відстежувати й керувати різними аспектами їхнього повсякденного життя.

Дивіться також Застосунок Apple Music Classical тепер доступний для Android-пристроїв

Як працює Journal

Journal буде випущений на iOS 17, яку ми очікуємо у вересні. Новий додаток для iPhone використовуватиме машинне навчання на пристрої, щоб створювати персоналізовані пропозиції для користувачів у їхньому цифровому щоденнику, витягуючи інформацію з контактів, фотографій, музики, тренувань, даних про місцезнаходження та іншого.

Наприклад, Journal може запропонувати користувачам написати про їхню останню поїздку, позначивши нещодавній фотоальбом зі світлинами, зробленими на новому місці, з детальним його описом, а також музикою, яку користувачі слухали в цей час. Натиснувши на цю пропозицію, ви автоматично створите новий запис у Journal. Після збереження важливі записи можна буде позначити, щоб їх було легше знайти й переглянути пізніше.

З метою забезпечення конфіденційності, Journal має наскрізне шифрування й може бути заблокований, щоб приховати інформацію від сторонніх очей, зберігаючи інформацію лише локально на телефоні – навіть Apple не може її переглядати.



Журнал буде доступний на iOS 17 / Фото Apple

Користувачі iPhone можуть контролювати, які дані пристрою використовуються для генерації пропозицій, і коли планувати сповіщення про підказки щодо написання. Apple також планує запропонувати API для розробників, який дозволить їм використовувати ці персоналізовані підказки у власних додатках.

Journal буде конкурувати зі сторонніми додатками для ведення щоденників, такими як Day One, який спочатку був запущений для Mac та iOS у 2012 році, а потім поширився на Android у 2018 році.