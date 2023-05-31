Історія цього релізу бере свій початок у 2021 році, коли компанія Apple потрапила в заголовки новин завдяки придбанню Primephonic, відомого потокового сервісу для прослуховування класичної музики. План Apple полягав у тому, щоб інтегрувати Primephonic в Apple Music за допомогою спеціального додатку, який планували запустити до кінця 2022 року.

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У той час як iOS-версія застосунку Apple Music Classical була запущена на кілька місяців пізніше запланованого терміну – 27 березня, користувачам Android довелося чекати до цього часу, щоб отримати доступ до його функцій. З останньою версією власники Android-пристроїв нарешті зможуть скористатися унікальними пропозиціями цієї програми.

Подібно до свого аналога для iOS, застосунок Apple Music Classical для Android надає спеціалізований досвід, орієнтований виключно на любителів класичної музики. На відміну від всеосяжного каталогу Apple Music, ця програма фокусується виключно на класичних композиціях, полегшуючи користувачам пошук і насолоду від улюбленого жанру.

Розробники також вдосконалили функцію пошуку спеціально для класичної музики, що дозволяє користувачам знаходити треки за композитором, назвою твору, виконавцем та іншими релевантними елементами метаданих.

Як отримати доступ до Apple Music Classical

Щоб отримати доступ до програми Apple Music Classical, користувачі повинні мати активну підписку на Apple Music або Apple One. З підпискою користувачі можуть насолоджуватися прослуховуванням класичної музики без реклами у високоякісному форматі Apple Lossless, що забезпечує виняткову точність звуку з роздільною здатністю до 192 кГц / 24 біт.

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Крім того, застосунок пропонує тисячі записів, покращених за допомогою технології об'ємного звуку Spatial Audio, що ще більше занурює слухачів у їхні улюблені композиції. Використовуючи детальні музичні метадані, успадковані від Primephonic, програма дозволяє користувачам легко переглядати свою велику бібліотеку, забезпечуючи безперебійний і збагачений музичний досвід.