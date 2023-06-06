Характеристики MacBook Air

Товщина нової моделі становить 11,5 міліметра, що, за словами Apple, робить її найтоншим 15-дюймовим ноутбуком у світі. Він має два порти USB-C Thunderbolt (з підтримкою зовнішнього дисплея з роздільною здатністю до 6K при частоті 60 герців), роз'єм для зарядки MagSafe та роз'єм для навушників. Ноутбук буде доступний у кольорах midnight (чорний), starlight (золото), space gray (сірий) та silver (срібний).

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Він також буде оснащений чипом Apple M2 з восьмиядерним процесором, 10-ядерним графічним процесором і 16-ядерним нейронним рушієм.

MacBook Air з 15-дюймовим екраном / Фото Apple

Його 15,3-дюймовий IPS-екран зі світлодіодним підсвічуванням і п'ятиміліметровими рамками має яскравість 500 ніт і роздільну здатність 2880x1864.

Також є HD вебкамера FaceTime з роздільною здатністю 1080p, три мікрофони з "вдосконаленими алгоритмами формування променя".

Динаміків шість: два високочастотних і ще два набори низькочастотних динаміків з примусовою подачею звуку з просторовим звуком і Dolby Atmos.

Як і попередні моделі MacBook Air, новий 15-дюймовий MacBook Air буде безвентиляторним.

Обсяг оперативної пам'яті можна конфігурувати до 24 гігабайтів, а накопичувача – до 2 терабайтів.

Apple стверджує, що новий Air буде в 12 разів швидшим за найшвидші моделі Intel MacBook Air і працюватиме до 18 годин від акумулятора. Він на 25% яскравіший, на 40% тонший, удвічі швидший і на пів кілограма легший, ніж "найпопулярніший 15-дюймовий ноутбук Intel Core i7".

Він працюватиме під управлінням операційної системи macOS Ventura, за якою слідуватиме macOS Sonoma, коли вона вийде цієї осені.

Ціна

Нова модель коштує від 1299 доларів (1199 доларів для навчальних закладів) і з'явиться у продажу вже наступного тижня.

Тим часом Apple оновлює ціну на свою меншу модель: 13-дюймовий MacBook Air з індексом M2 тепер коштує від 1099 доларів, а базова модель M1 Air – 999 доларів.