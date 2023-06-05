Описаний генеральним директором Тімом Куком як "перший продукт Apple, через який ви дивитеся, а не на який дивитеся", пристрій нагадує пару гірськолижних окулярів і має на меті революціонізувати наш спосіб взаємодії з технологіями.

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Що відомо про Apple Vision Pro

Як повідомляє 24 Канал, гарнітура оснащена окремим акумулятором і пропонує управління за допомогою рухів очей, жестів рук і голосових команд. За ціною 3 499 доларів США, її випуск запланований на початок наступного року, спочатку в США, а пізніше планується вихід на ринки інших країн.



Apple Vision Pro / Фото Apple

Хоча основною функцією Vision Pro є доповнена реальність, він також має можливість плавно перемикатися між режимами доповненої і повної віртуальної реальності за допомогою циферблата.

Пристрій не потребує контролера, дозволяючи користувачам переміщатися по рядах іконок застосунків за допомогою погляду в операційній системі під назвою visionOS. Вибір можна здійснювати за допомогою дотиків і прокручування, також доступні голосові команди.

Крім того, гарнітура підтримує Bluetooth-аксесуари, такі як Magic Keyboard і Magic Trackpad, і дозволяє користувачам підключати свої пристрої Mac для використання з гарнітурою. Камери, спрямовані вниз, фіксують рухи рук користувачів, навіть якщо вони знаходяться в низькому положенні.



Розташування камер / Фото Apple

Vision Pro має елегантний дизайн зі скляною передньою панеллю та алюмінієвою рамою. Він оснащений п'ятьма датчиками, 12 камерами та 4K-дисплеєм для кожного ока. Пристрій також має вентилятор для охолодження.

Apple особливо подбала про комфорт користувача, запропонувавши модульну маску з тканинною підкладкою, яка називається Light Seal, і ребристу Head Band, яка фіксується на потилиці. Ці компоненти можна згинати, щоб пристосувати до різних форм обличчя і розмірів голови, а користувачі мають можливість змінювати розміри і стилі пов'язок.

Щоб задовольнити потреби людей, які носять окуляри, Apple у співпраці з Zeiss створила спеціальні оптичні вставки, які прикріплюються до лінз за допомогою магнітів.

Технічні деталі Vision Pro

Vision Pro постачається із зовнішнім акумулятором, який забезпечує до двох годин роботи, і може бути зручно підключений за допомогою гнучкого плетеного кабелю, що дозволяє носити його в кишені. Крім того, користувачі можуть підключити його до зовнішнього джерела живлення для використання протягом усього дня. Apple обіцяє безпрецедентно чіткий дисплей, здатний відтворювати відео у форматі 4K.

Пристрій працює на базі чіпа M2, а також нового чіпа під назвою R1, який покращує загальну продуктивність Vision Pro.



Ґаджет отримав процесор М2 / Фото Apple

Всупереч побоюванням щодо ізоляції, Apple запевняє користувачів, що вони залишаться на зв'язку з навколишнім світом.

Завдяки системі EyeSight гарнітура відображає очі користувача для інших, гарантуючи, що соціальна взаємодія залишається природною.

У режимі повної віртуальної реальності екран, що світиться, затуляє очі, вказуючи на недоступність. Крім того, пристрій створює гіперреалістичну цифрову персону, скануючи обличчя користувача.

Використовуючи технологію наскрізного відео, користувачі можуть бачити реальний світ у повному кольорі, проектуючи 3D-об'єкти у своє оточення. Це включає можливість витягувати об'єкти з повідомлень і переносити їх у реальний світ.

Під час віддалених розмов просторовий звук дозволяє користувачам розміщувати учасників FaceTime у вигляді відеоплиток у своєму оточенні.

Крім того, Vision Pro пропонує можливість знімати і "переживати" 180-градусне відео за допомогою вбудованої 3D-камери під час носіння гарнітури.

Презентація Apple Vision Pro: дивіться відео

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Попри вихід на ринок, який ще не встиг повністю розвинутися, пристрій отримав схвальні відгуки від інсайдерів галузі. Очікується, що його основним конкурентом буде компанія Meta, яка досягла відносного успіху зі своєю ігровою гарнітурою Quest 2, але отримала більш неоднозначну реакцію на свою універсальну гарнітуру Quest Pro.