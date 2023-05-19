Чому компанії "банять" ChatGPT

Заборона з'явилася відразу після того, як офіційний додаток ChatGPT з'явився для iPhone. Керівництво компанії Apple розіслало співробітникам службову записку, в якій ідеться про заборону на використання генеративних ШІ для роботи.

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Як відомо, чатбот ChatGPT став мегапопулярним завдяки тому, що він відповідає на запити користувачів і може допомогти як у найпростіших, так і в найскладніших завданнях. Він автоматизує рутинну роботу, звільняючи час на щось інше. Тому багато хто користується ним всюди, де тільки можна. Однак Apple не хоче, щоб її співробітники застосовували такі інструменти, оскільки вони несуть певні загрози.

Журналісти The Wall Street Journal змогли ознайомитися з документом Apple. Як виявилося, виробник iPhone занепокоєний тим, що подібні АІ-платформи збирають конфіденційні дані користувачів та пам'ятають всі введені запити й отримані відповіді. На додаток до ChatGPT Apple також заборонила працівникам використовувати інструменти Copilot, які належать Microsoft, які поки що перебувають на етапі обмеженого тестування. За допомогою Copilot розробники можуть автоматизувати процес написання коду.

Варто зазначити, що Apple – не єдина компанія, яка заборонила використання ChatGPT та інших генеративних ШІ своїм співробітникам. JPMorgan Chase і Verizon також обмежили використання таких платформ.

WSJ зазначає, що команда інженерів Apple активно працює над власною моделлю штучного інтелекту. Проєкт очолює Джон Джаннандреа, якого переманили з Google у 2018 році. Цілком імовірно, що про нього нам розкажуть уже 5 червня на конференції для розробників WWDC 2023.