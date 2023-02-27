Це вже зробили такі організації, як Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, Wells Fargo і JPMorgan Chase. Причому це стосується навіть найпростіших робочих завдань.

Цікаво У відомого науково-фантастичного журналу проблеми через ChatGPT

Причини заборон

Причиною став той факт, що ChatGPT та подібні йому системи часто видають неактуальну або помилкову інформацію, що критично для фінансового ринку. Також серед проблем ChatGPT відзначають безпеку. Адже це, фактично, стороннє ПЗ, яке використовується на корпоративних ПК.

У банках уже заявили, що технології чат-ботів на базі ШІ необхідно перевірити перед їхнім використанням у діловій і фінансовій сферах. Поки що оцінок такого роду не було зроблено.

Коли SEC [Комісія з цінних паперів і бірж США, – 24 канал] постукає у ваші двері та запитає, чому ви виконали цю транзакцію, у вас має бути краща відповідь, ніж "ну, це машина сказала мені",

– каже один із фінансових аналітиків.

Джерело зазначає, що випадки використання нейромереж для робочих цілей – пошуку та аналізу даних – уже зафіксовані. Це виходило швидше, ніж шукати інформацію в інтернеті самому. Однак у низці випадків дані були застарілими, що вимагало їхньої повторної перевірки та актуалізації, тобто додаткової трати часу.

Головний недолік штучного інтелекту