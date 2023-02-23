Причина – у двадцятикратному зростанні кількості текстів, створених машиною. Тим часом на полицях книжкового магазину Kindle вже з'явилося понад 200 творів авторства ChatGPT, а об'єднання авторів почали вимагати захисту своєї праці.

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Що сталося

Редактор журналу Clarkesworld Ніл Кларк опублікував графік, що наочно демонструє кількість авторів, які подали на публікацію плагіат або машинно-згенеровану прозу. У жовтні їх було близько 25, у січні вже понад 100, у лютому – майже 350. Крива зростання збігається з появою у відкритому доступі ChatGPT, чатбота OpenAI, наприкінці листопада 2022 року.

Журнал Clarkesworld з 2006 року публікує визнаних авторів наукової фантастики. Він був удостоєний кількох премій "Г'юґо" за внесок у цей жанр літератури. У видання відкрита процедура публікацій та оплата – зазвичай по 12 центів за слово. І є заборона на публікацію творів, у написанні яких брав участь ШІ. Але це не зупиняє охочих здобути собі трохи легкої слави та грошей.

Люди, які створюють проблеми, ззовні спільноти наукової фантастики та фентезі. Здебільшого їх направляють коучі з додаткового заробітку, які стверджують, що на ChatGPT можна легко заробити. Вони відповідальні за це і заслуговують на частину презирства, яке отримують розробники ШІ,

– каже Кларк.

І дійсно, поява ChatGPT запустила величезну хвилю інструкцій та порад, як легко заробити на штучному інтелекті. На YouTube можна знайти безліч таких роликів.