Новий Mac Pro виглядає так само, як і стара версія на Intel – з металевим корпусом, який породжував численні меми про схожість із теркою. Однак усередині нас чекають суттєві зміни.

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Mac Pro 2023: характеристики

Mac Pro буде оснащений чипом Apple M2 Ultra, побудованим за 5-нанометровим техпроцесом. Це дві матриці M2 Max, з'єднані за технологією UltraFusion від Apple. M2 Ultra подвоює пропускну здатність пам'яті в порівнянні з M2 Max, і підтримує на 50% більше пам'яті, ніж M1 Ultra. Очікується, що процесор буде на 20% швидшим за M1 Ultra.



Нова модель Mac Pro / Фото Apple

Нова модель Mac Pro / Фото Apple

Нова модель Mac Pro / Фото Apple

Усередині – 24-ядерний процесор і 76-ядерний графічний процесор. Apple заявляє, що модель з повною специфікацією може бути в 3 рази швидшою за стару версію на Intel.

Комп'ютер також оснастили шістьма відкритими слотами PCIe Gen 4 для розширень. Стандарт не є найновішим, але все ще неймовірно швидкий. Він підтримує більшість карт, моніторів та модулів розширення, які зараз використовують професійні творчі працівники.

Він матиме вісім вбудованих портів Thunderbolt – удвічі більше, ніж раніше. Шість з них розташовані ззаду і два зверху.

– удвічі більше, ніж раніше. Шість з них розташовані ззаду і два зверху. У максимальній комплектації можна отримати до 192 гігабайтів оперативної пам'яті.



Нова модель Mac Pro / Фото Apple

Новий Mac Pro підтримує до шести дисплеїв Pro Display XDR, а також оснащений інтерфейсом Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3 для підключення новітніх аксесуарів. Mac Pro також має три порти USB-A, два "високошвидкісних" порти HDMI (які підтримують роздільну здатність до 8K і частоту кадрів до 240 герців) і два 10-гігабітних порти Ethernet.

На щастя, Apple не забула і про роз'єм для навушників.

Ціна

Нова модель Mac Pro буде доступна з 13 червня за ціною 6 999 доларів.