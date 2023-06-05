Як повідомляє 24 Канал, за допомогою visionOS Apple прагне революціонізувати спосіб взаємодії користувачів з технологіями, накладаючи цифрову інформацію на реальне середовище. Промо-ролик компанії демонстрував футуристичні концепції, такі як іконки та вікна, що ширяють над фізичним простором, ілюструючи імерсивні можливості гарнітури Vision Pro.

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Особливості нової операційної системи Apple

Основні способи взаємодії з гарнітурою включають відстеження руху очей, жести руками та голосові команди. Apple продемонструвала, як користувачі можуть легко вводити текст, дивлячись у поле пошуку і диктуючи.

Аналогічно, вибір елементів можна здійснювати простим стисканням пальців, а прокручуванням вгору – прогортати вікна. Варто зазначити, що Vision Pro також може відображати очі користувача на зовнішній стороні гарнітури, функція відома як EyeSight.

Гарнітура Vision Pro: дивіться відео

Хоча гарнітура позиціонується як інструмент для підвищення продуктивності, Apple також відзначає її потенціал як надійного розважального пристрою.

В одній з демонстрацій Apple показала, як користувач переглядає різні застосунки, такі як Safari, "Повідомлення" та Apple Music, "підвішені" над столом у реальному світі.



Робота із застосунками в visionOS / Фото Apple

Компанія навіть продемонструвала плаваючу клавіатуру і можливість підключення Vision Pro до комп'ютера Mac, що дозволяє користувачам збільшувати екран свого комп'ютера всередині гарнітури.

Центр розваг нового покоління

Apple бачить Vision Pro як ворота до розваг з ефектом присутності. Користувачі можуть маніпулювати розміром екрана, затискаючи куточок вікна, як це продемонстровано в кліпі з серіалу "Фундація".

Крім того, функція Apple Environments дозволяє відображати контент на різних фонах, включаючи кінематографічні простори або знакові місця.

Гарнітура підтримуватиме 3D-фільми, а компанія Disney оголосила про свою готовність створювати контент для платформи, причому, за словами генерального директора Disney Боба Ігера, Disney Plus стане доступною вже в перший день.



Vision Pro орієнтована на розваги / Фото Apple

Інші сценарії використання

Можливості Vision Pro не обмежуються продуктивністю та розвагами, адже вона також оснащена 3D-камерою, що дозволяє користувачам знімати просторові фотографії та відео, які можна переглядати всередині гарнітури.

Панорамні фотографії можуть розтягуватися навколо поля зору користувача, посилюючи ефект занурення.

Apple також включила просторові поліпшення в FaceTime, що дозволяє користувачам, які носять Vision Pro, з'являтися в ролі цифрових зображень, відомих як "Персони", що відображають їхні рухи обличчя і рук в реальному часі.

Для підтримки екосистеми Vision Pro компанія Apple запускає спеціальний магазин App Store, де користувачі можуть завантажувати додатки Vision Pro і сумісні додатки для iPhone і iPad.

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Впровадження visionOS знаменує собою важливу віху як для Apple, так і для розробників. Очікується, що з виходом нової гарнітури Vision Pro розробники кинуться створювати інноваційні програми, щоб використати весь потенціал платформи. Apple сподівається досягти широкого успіху на новому для неї ринку з революційним продуктом.