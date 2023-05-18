Новинка отримала майже ідентичний з торішньою версією дизайн, але цього разу використовує 95 відсотків абсолютно нових деталей. Studio Buds + також мають захист від поту і води за стандартом IPX4.
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Характеристики Beats Studio Buds +
- Найцікавіше тут – варіант Transparent (прозорі), при якому кейс і навушники виконані з використанням напівпрозорого пластику. Дизайн злегка нагадує стиль пристроїв компанії Nothing, яка теж має кілька варіантів подібних навушників.
- Крім того, в лінійці є ще два кольори: чорний та слонова кістка.
Beats Studio Buds + в усіх кольорах / Фото Apple
- У навушниках поліпшили посадку, додавши до маленького, середнього і великого розмірів амбушур ще один – надмалий.
- У моделі оновили вентиляційні отвори й мікрофонні порти, переробили багатофункціональну кнопку "b", а також додали 3-кратно збільшені мікрофони для точнішого захоплення звуку.
- Тут також прокачали активне шумозаглушення та режим прозорості.
Studio Buds + використовують власну платформу другого покоління "Beats Proprietary Platform", яка пропонує багато з тих самих функцій, що і навушники з фірмовими чипами Apple. Це очікування фрази "Привіт, Siri", підтримка "Локатора", автоматичне перемикання пристроїв через iCloud і оновлення "по повітрю". Низка аналогічних функцій підтримується й для Android.
- Навушники забезпечують до 9 годин роботи при вимкненому активному шумозаглушенні та режиму прозорості, а кейс додає ще 27 годин. Загалом це забезпечує 36 годин автономної роботи.
- У разі ввімкненого шумодава і режиму прозорості автономність знижується до 6 годин без підзарядки та ще 18 годин від кейса.
Кейс заряджається через USB-C і не підтримує бездротову зарядку. Повна зарядка чохла і навушників займає дві години, проте 5-хвилинна функція Fast Fuel забезпечує до години автономної роботи за низького рівня заряду.
Ціна
Вартість Beats Studio Buds + становить 169,99 долара, що на 20 доларів дорожче першого покоління. Зараз вони доступні лише в США, Канаді та Китаї, але в майбутньому список країн для продажу розшириться.