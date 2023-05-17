Bird Buddy використовує штучний інтелект і камеру, щоб ідентифікувати птахів і передавати знімки крупним планом. Компанія працює з 2020 року, коли вперше вийшла на Kickstarter, і тепер пропонує "розумну" годівницю для колібрі та ванну для птахів.

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Що відомо

Як зазначає компанія, її продукти не тільки завантажують знімки в хмару, щоб бути доступними вам будь-коли, а й може допомогти користувачам визначити точний вид тварини за допомогою штучного інтелекту.

І хоча ціна Bird Buddy у 200 доларів може здатися зависокою, насправді це набагато дешевше, ніж високоякісний бінокль або гігантські об'єктиви фотоапаратів, на які покладаються орнітологи, щоб задокументувати помічених тварин.

Оригінальний Bird Buddy мав вбудований модуль камери з роздільною здатністю 5 мегапікселів, можливістю зйомки відео у форматі HD та полем зору в 120 градусів.

Він також заманював птахів у кадр за допомогою насіння і води.

Живився пристрій від акумуляторної батареї, яку потрібно було заряджати кілька разів на тиждень, або від додаткового сонячного зарядного пристрою, який встановлювався на годівничці.

Однак на виставці CES 2023, на початку цього року, представили нову версію, яка функціонує як годівничка для колібрі з вбудованим резервуаром для солодкого нектару, який їх приваблює, а в рамках свого нещодавнього офіційного запуску на Kickstarter, компанія також представила ванночку для птахів, яка потенційно може стати ще сильнішою приманкою для птахів у спекотні літні місяці.



Годівниця та ванночка для птахів / Фото Bird Buddy

Найперші учасники краудфандингової кампанії на Kickstarter можуть оформити попереднє замовлення на нову "розумну" годівничку для колібрі за 174 долари, тоді як повна ціна становитиме 235 доларів.

Ванночка обійдеться в 184 і 249 доларів відповідно.

Оскільки модуль камери Bird Buddy можна легко переставляти між різними корпусами, користувачі також можуть придбати обидві новинки, використовуючи лише одну камеру, яку можна переставляти між ними за 259 доларів (повна ціна – 349 доларів).

За додаткову плату можна також отримати різноманітні монтажні стійки та інші аксесуари.