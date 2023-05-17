Що нового

Нове відео було представлене Ілоном Маском під час сьогоднішніх зборів акціонерів, причому Маск стверджує, що команда змонтувала його лише напередодні ввечері.

Цікаво OpenAI вкладає гроші в людиноподібних роботів, щоб досягти універсального інтелекту

У ролику можна побачити значний прогрес. Optimus стали набагато більше схожі на людей. Вони пересуваються на двох ногах без допоміжних конструкцій і сторонньої допомоги — тобто, просто ходять як людина.

А ще навчилися розпізнавати обстановку навколо себе і предмети, що знаходяться поруч, перекладати їх з місця на місце. Робот може підбирати речі руками, регулювати силу натиску та рухи залежно від того, що саме лежить перед ним.

Також показано процес розпізнавання і запам'ятовування навколишнього середовища та навчання ШІ на основі відстежуваних рухів людини.

Нові вміння Optimus: відео

Робот Tesla, спроєктований як людиноподібний, був уперше представлений торік на заході компанії AI Day. На той час Tesla могла показати лише деконструйовану версію бота, який ледве міг рухатися вперед, не кажучи вже про ручну працю на сцені. Була також показана версія, більше схожа до серійної моделі, але її утримувала спеціальна підставка. Ця машина могла лише махати рукою глядачам. Зараз Tesla показує роботів, більш схожих на ту модель, але які пересуваються самостійно, хоч і трохи повільно.