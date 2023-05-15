Спочатку організатори аукціону розраховували отримати за цей унікальний артефакт, що має величезне історичне значення, близько 25 000 доларів. Однак палкі учасники торгів, очевидно, усвідомили величезну цінність підпису Стіва Джобса, що призвело до того, що остаточна ціна зросла до приголомшливої цифри.

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Технологічний артефакт

Окрім власне цінності автографа Джобса, сам чек має історичне значення завдяки адресі, яку він містить – 770 Welch Rd, Ste. 154, Palo Alto. Ця адреса була першою в історії зареєстрованою адресою компанії Apple, що пов'язувало її з поштовою службою в Пало-Альто, яка також надавала послуги автовідповідача. У роки становлення Apple цей скромний будинок відігравав важливу роль у ранній діяльності компанії.



Чек з підписом Стіва Джобса та першою адресою Apple / Фото RR Auction

У 1977 році Стів Джобс та його партнер Стів Возняк обрали цю адресу як базу для своєї діяльності. Саме в межах цієї непримітної будівлі вони працювали над створенням перших комп'ютерів, які проклали шлях до успіху Apple. Тому історичне значення цього чека полягає не лише в підписі Джобса, але й у його зв'язку зі святинею, з якої почалася технологічна революція.

З часом амбіції Джобса та Возняка переросли межі Пало-Альто, що призвело до створення штаб-квартири Apple у Купертіно, штат Каліфорнія. А проте, адреса на чеку слугує свідченням скромного походження цього технологічного гіганта, нагадуючи про легендарний родинний гараж Джобсів, де з'явилися на світ перші інновації компанії.

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Наразі невідомо, хто став покупцем цієї надзвичайної пам'ятки історії. Однак він, безсумнівно, буде вважати його цінним надбанням, відчутним зв'язком з ранніми днями надзвичайної подорожі Apple.