Як повідомляє 24 Канал, попри згоду перейти на USB-C Apple все ще шукає способи обійти вимоги законодавства ЄС. Для цього Apple може вдатися до низки кроків, таких, як урізання функціональності порту при використанні неоригінальних аксесуарів.

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Згідно зі статтею, яку спочатку опублікувало видання Die Zeit, а потім висвітлив AppleInsider, пристрої, які не відповідають загальним вимогам до зарядних пристроїв, "не будуть допущені на ринок ЄС". Ця цитата походить безпосередньо від Тьєррі Бретона, високопоставленого брюссельського чиновника. Іншими словами, якщо Apple продовжить реалізацію свого плану щодо обмеження функціональності порту USB-C в iPhone 15, пристрій буде заборонений на одному з найбільших ринків світу.

Що планує Apple

Ходять чутки, що Apple вивчає способи обмеження певних функцій USB-C, щоб вони були доступні лише при використанні фірмового кабелю Apple та зарядного сертифікованого зарядного пристрою, адже не секрет, що компанія також заробляє і на продажах сертифікатів для сторонніх виробників. Однак такий крок в першу чергу суперечить призначенню загального зарядного порту. Поки що невідомо, чи прийме Apple такий підхід, враховуючи потенційні наслідки.

Це не єдиний випадок, коли бізнес-стратегія Apple потрапляє під шквал критики у Європейському Союзі. В наступній ітерації iOS вперше буде запроваджено можливість завантаження та встановлення застосунків зі сторонніх джерел, щоб забезпечити відповідність програмного забезпечення законодавству, яке вимагає підтримки сторонніх магазинів. Однак, за словами Марка Гурмана з Bloomberg, цю нову функцію отримають лише iPhone, продані в ЄС.

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Залишається питання, чи змиряться американці з тим, що отримають гірші пристрої, ніж їхні європейські колеги. Очевидно, що ЄС займає сильну позицію в питанні зарядних пристроїв, і Apple доведеться відповідно адаптуватися, якщо вона хоче продовжувати конкурувати на одному з найбільших ринків у світі.