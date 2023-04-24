Нова камера

Згідно з витоком, iPhone 15 Pro Max отримає новітній сенсор основної камери Sony IMX903, який значно підвищить і без того відмінну якість зйомки.

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Інше джерело, Ice Universe, підтвердило в Twitter цю інформацію, додавши деякі характеристики.

Передбачається, що в iPhone 15 Pro Max буде встановлена майже дюймова камера на 48 мегапікселів .

. Розмір сенсора Sony IMX903 складе 1/1,14 дюйма. Це значно більше, ніж 1/1,28-дюймовий модуль камери в iPhone 14 Pro Max чи 1.63 дюйма в iPhone 13 Pro, який до того ж мав ще 12 мегапікселів.

Збільшення сенсора дасть змогу краще знімати в умовах низької освітленості та захоплювати більше деталей.

Sony IMX903 також пропускає на 20% більше світла, ніж 200-мегапіксельний сенсор Samsung ISOCELL HP2 , який використовується в Galaxy S23 Ultra.

, який використовується в Galaxy S23 Ultra. Крім того, новий модуль забезпечить можливість зйомки в 14-бітному RAW-форматі та 16-бітному Expert RAW.

Зміна розміру сенсора передбачає, що виступ камер в iPhone 15 Pro Max стане більшим, як це і було показано на рендерах. Ба більше, модель Pro Max отримає ще одну ексклюзивну фічу — об'єктив перископічного типу з 6-кратним оптичним зумом.

На жаль, базовий iPhone 15 Pro збереже торішній набір камер.

Очікується, що Apple представить смартфони серії iPhone 15 на вересневій презентації 2023 року.