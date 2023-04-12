Дані надійшли від китайських продавців. Згідно з джерелом, авторам зливу стала відома ексклюзивна інформація про вартість майбутнього суперфлагмана Apple на китайському ринку.

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Скільки може коштувати iPhone 15 Ultra

Вони пишуть, що Apple продаватиме смартфон у Китаї за ціною 20 000 юанів, що за поточним курсом становить близько 2900 доларів – і це за базову версію з мінімальною кількістю пам'яті.

Для порівняння iPhone 14 Pro Max зараз продається в Китаї від 1300 доларів у базовій комплектації, а топова версія обійдеться в 1960 доларів США. Якщо дані витоку правдиві, то Apple збирається позиціонувати iPhone 15 Ultra як нереально топовий пристрій і вдвічі підніме цінник на нього.

Одне "але"

Не варто відкидати й іншу можливість – інсайдери могли випадково дізнатися роздрібну ціну майбутньої AR/VR-гарнітури, але помилково прийняли її за вартість iPhone 15 Ultra. Раніше повідомлялося, що гарнітура може коштувати якраз близько 3000 доларів і буде представлена на WWDC 2023.

Нагадаємо, традиційно нові айфони представляють у вересні. Тож тоді й дізнаємося, чи дійсно Apple аж настільки вірить в успіх своїх смартфонів. Раніше Тім Кук заявляв, що висока ціна на поточне покоління виявилась не проблемою для покупців і вони готові платити навіть більше.