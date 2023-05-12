Компанії намагаються по-різному боротися з такими витоками. Один з таких прикладів показала нам Apple. Вона провела "багатоетапну операцію" з виявлення співробітника, який зливає дані про нові продукти.

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Що відомо

Користувач Twitter під ніком @analyst941 (сторінку вже видалено) нещодавно поділився деякими витоками про операційну систему iOS 17 та іншою інформацією про майбутні продукти Apple. Однак виявилося, цей витік був організований самою Apple. Компанія назвала всім підозрюваним співробітникам різні дати випуску Final Cut Pro і Logic для Apple iPad, а потім подивилася, яка дата опиниться в мережі.

Таким чином, коли analyst941 опублікував інформацію в Twitter, служба безпеки легко змогла вирахувати людину, яка знала і злила ці дати. Відбулася внутрішня перевірка і в результаті джерелом інформації виявилася сестра інсайдера.

Користувач @analyst941 підтвердив, що свої дані він дійсно отримував від сестри. Він повідомив, що ту вже звільнили з Apple. Тепер вони бояться, що компанія піде далі й наступним її кроком стане подача позову проти обох. Щоб уникнути більш серйозних проблем, @analyst941 вирішив назавжди деактивувати свій акаунт у Twitter.