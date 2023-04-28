Як повідомляє джерело, підрозділ заробив 191 мільйон доларів. Для порівняння, торік за цей же період було отримано збиток у розмірі 706 мільйонів доларів.

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Загальний виторг Alphabet від хмарних обчислень становив 7,4 мільярда доларів, що на 1,6 мільярда доларів більше за торішній показник і незначно вище порівняно з 7,32 мільярда в IV кварталі 2022 року.

Це перший прибуток, опублікований Google Cloud відтоді, як компанія почала окремо враховувати хмарний дохід у загальному обсязі виторгу. Підрозділ Google Cloud, спочатку відомий як App Engine, був запущений у 2008 році, тобто 15 років тому.

Імовірно, таких результатів компанія досягла шляхом зменшення витрат. Раніше в Google повідомляли про економію в 988 мільйонів доларів, якої досягла лише тому, що збільшила строк експлуатації серверів з 4 до 6 років, а також деякого іншого обладнання з 5 до 6 років. Тобто вона просто не закупила нові прилади.

Ми робимо значні багаторічні зусилля щодо економії коштів [...] Ми робимо наші ЦОД ефективнішими, перерозподіляючи робочі навантаження та обладнання там, де сервери використовуються не повністю. Це важлива робота, оскільки ми продовжуємо вкладати значні кошти в інфраструктуру, щоб реалізувати наші численні можливості ШІ,

– пояснює Сундар Пічаї, генеральний директор Alphabet.

Утім, фінансовий директор Рут Порат відзначив триваюче уповільнення зростання витрат клієнтів на хмарні технології у зв'язку з "невизначеною економічною обстановкою". Клієнти почали витрачати менше коштів на хмарні послуги, що позначиться на майбутніх прибутках компанії.