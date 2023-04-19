Прощавайте, DVD

"Після неймовірних 25 років роботи, ми вирішили закрити DVD.com пізніше в поточному році. Нашою метою завжди було забезпечення найкращого сервісу для наших клієнтів, але в міру того, як попит продовжує скорочуватися, це стає дедалі складніше", – повідомили в компанії.

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За даними Netflix, першим відправленим покупцеві DVD став "Бітлджус". Диск відправили 10 березня 1998 року .

. Загалом, за наявною статистикою, наразі продано близько 5,2 мільярда DVD, більшість з яких купили до 2019 року.

Кількість клієнтів перевищила 40 мільйонів.

Найбільш затребуваним диском вважається драма "Невидима сторона" (The blind side).

У березні 2012 року, після того, як боси Netflix передумали виділяти бізнес з відправлення DVD поштою в окрему компанію Qwikster, компанія придбала домен DVD.com, який існує й досі.

У 2007 році запрацював стримінговий сервіс. Відтоді кількість його передплатників в усьому світі перевищила 200 мільйонів. У компанії заявляють, що сервіс із продажу DVD зіграв роль ракети-прискорювача, яка вивела стримінг на лідируючі позиції. Проте саме існування дисків уже давно неактуальне: ринок різко та стабільно падає протягом багатьох років — продажі скоротилися на 19 відсотків з 2021 по 2022 рік.

Про закриття сервісу "фізичних продажів" компанія оголосила напередодні звіту про заробітки в III кварталі 2023 року. Рішення відмовитися від бізнесу DVD поштою допоможе Netflix скоротити витрати, навіть якщо економія буде відносно невелика. На фоні невдалого 2022 року і не дуже втішних показників 2023-го, це може покращити ситуацію в компанії.